Mulheres Inspiradoras Hub COP30 destaca liderança feminina e inovação na nova economia

O protagonismo feminino na economia de impacto foi o foco do segundo dia do Mulheres Inspiradoras Hub COP30, realizado nesta terça-feira (11), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém. Com o tema “Nova Economia, Inovação e Poder Econômico Feminino”, o evento reuniu empreendedoras, especialistas e lideranças de diversos países para discutir o papel das mulheres na transição para um novo modelo de desenvolvimento baseado em propósito e regeneração.

Colaboração e propósito como base da nova economia

A presidente da Plataforma Mulheres Inspiradoras, Geovana Quadros, destacou que o dia foi marcado por trocas de experiências e debates sobre redes de apoio, sustentabilidade e liderança feminina. “Hoje a gente começou com um painel incrível falando sobre networking, relacionamento e comunidade, e como isso pode ser a nova economia que também vai para a economia regenerativa. Tivemos painelistas de várias regiões do país debatendo o protagonismo feminino e o poder das conexões”, explicou Geovana.

Cameron Saul, Geovana Quadros e Santiago Lefebvre (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Durante o dia, as participantes também puderam acompanhar painéis internacionais com tradução simultânea. “Trouxemos o fundador do Change Now, o Santiago, que lidera o maior movimento de sustentabilidade da Europa, e o Cameron Saul, do Together Bad, de Londres. Além deles, tivemos a presença da Patrícia Iglesias, da USP, e da Patrícia Ellen, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. São discussões sobre a nova economia regenerativa, mas sempre com olhar feminino”, completou Geovana.

Presidente da Plataforma Mulheres Inspiradoras, Geovana Quadros (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Redes que impulsionam transformação

Uma das painelistas da manhã, a pernambucana Aléssia Saluára, CEO da Alto Branding, reforçou o papel das redes colaborativas na criação de um futuro mais inclusivo e inovador. “Falamos sobre como as redes de apoio se fortalecem para construir um novo mundo. Porque não adianta ter só poder, é preciso ter influência para ensinar e poder para transformar. Aqui, vimos mulheres que realmente querem se reinventar e transformar seus espaços”, disse.

Aléssia também elogiou a receptividade do público paraense: “Eu estou apaixonada. Fomos recebidas com tanto carinho que me senti reenergizada pela força desse lugar.”

Aléssia Saluára, CEO da Alto Branding, (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Capital humano e tecnologia para o futuro

Para Thais Lúcia Machado, do Conselho SME Engenharia, o investimento em tecnologia precisa caminhar junto com o cuidado com as pessoas. “O investimento tecnológico é essencial para termos um futuro mais verde, mas nada vai adiantar se nós não cuidarmos do nosso capital humano. Sustentabilidade e governança são fundamentais, mas o mundo só se movimenta por causa das pessoas”, afirmou.

Investimento com tese e impacto real

A CEO da Ikedo Finanças Femininas, Luciana Ikedo, mediadora do primeiro painel do dia, ressaltou a importância do protagonismo feminino na captação de recursos voltados à Amazônia. “O ponto mais importante é que as mulheres saibam com clareza onde estão e onde querem chegar. Quando mostramos o impacto que o capital aportado pode gerar, conseguimos convencer e atrair mais investidores. Isso transforma comunidades”, destaca.

A executiva Tatiana Weiskopf, head de clientes da Deep ESG, reforçou a relevância do olhar feminino na pauta ambiental. “A mulher tem o diferencial do cuidado e do zelo, e isso é essencial para o nosso planeta. A mulher pode ser líder, estratégica, sustentável e, ao mesmo tempo, humana, é isso que faz a diferença para o futuro”, avalia.

Já Tatiana Lyra Umada, CEO da Atena Infinity, reforçou a importância da sororidade e da colaboração entre as empreendedoras. “A mensagem que eu deixo é: se ajudem. Uma mulher apoia a outra, compartilhar conhecimento e crescer juntas. Assim conseguimos caminhar de forma forte”, afirma.

Ministério das Mulheres destaca autonomia econômica

Encerrando o dia, Laís Lima Rezende, assessora da Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres, destacou que a discussão sobre protagonismo feminino e autonomia econômica é central dentro da COP30. “Esse debate é crucial. A autonomia econômica das mulheres é essencial para que possamos romper ciclos de violência e desigualdade. Mulheres em postos estratégicos promovem avanços reais nas empresas e na sociedade”, afirma.

Laís lembrou que o governo federal aprovou recentemente a Lei da Igualdade Salarial e vem implementando ações voltadas à equidade de gênero no mercado de trabalho. “Quando as mulheres ocupam espaços de decisão, elas levam equidade, justiça social e transformação. E isso é fundamental para a construção de um futuro mais justo e sustentável”, completa.

Lais Lima Rezende, ssessora da Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

Encerramento nesta quarta (12) com foco na Amazônia e governança global

O último dia do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30 será nesta quarta-feira (12), com foco na Amazônia, geopolítica e governança global. A programação contará com painéis sobre liderança feminina, inclusão financeira, ancestralidade e sustentabilidade na região amazônica, além da palestra de encerramento com Luana Genot, presidente do IDBR.

Programação – Dia 3 (quarta, 12/11)

Tema: Amazônia / Geopolítica / Governança Global

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

10h00 Painel 1 | Vibra Energia: Tolerância Zero à Violência e ao Silêncio

Mediação: Geovana Quadros

Painelistas: Clarissa Sadock (Vice-presidente de Energias Renováveis da Vibra e CEO da Comerc), Laís Peretto (Diretora executiva da Childhood Brasil), Eliana Costa (Diretora adjunta do Instituto de Transporte e Logística ITL)

11h00 Painel 2 | A Voz da Floresta: Mulheres que Cuidam, Curam e Transformam

Mediação: Anita Baggio

Painelistas: Kamila Camilo (Ativista ambiental, fundadora do Instituto Oya), Irmã Henriqueta Cavalcante (defensora dos direitos humanos), Priscila Tapajowara (Mídia Indígena)

14h00 Painel 3 | Banco da Amazônia: Liderança Feminina e Inclusão Financeira

Mediação: Luciana Ikedo

Painelistas: Joana Lima (Diretora Comercial Banco da Amazônia), Tatiana Lyra (CEO Atena Infinity), Thais Lúcia Machado (Conselho SME Engenharia), Leila Pother (DCO Sustentável)

15h00 Painel 4 | Belém: O Ponto de Virada antes da COP30

Mediação: Geovana Quadros

Painelistas: Ana Carol Querino (Superintendente ONU Mulheres), Marta Lívia Suplicy (Presidente do Conselho Feminino Fiesp), Rose Maiorana (VP Grupo OLiberal)

16h15 Palestra: Liderar para Regenerar: Luana Genot (Presidente IDBR)

16h45 Palavras Finais: Geovana Quadros

(*Com a colaboração de Laura Serejo, sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)