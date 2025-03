'Muitas chances de ser super positiva para o Brasil', diz André Lago sobre COP 30

Presidente da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro deste ano, o embaixador André Corrêa do Lago falou sobre a expectativa para a realização do evento e pediu ao setor privado que se engaje durante o encontro. “Sei do trabalho que vocês fizeram até aqui e temos que continuar nos próximos meses, porque nós temos muitas chances dessa COP ser super positiva para o Brasil”,disse Lago, nesta sexta-feira (28), durante a COP30 Business Forum, promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Amcham Brasil, em São Paulo.

O evento na capital paulista reúne diversas autoridades para discutir estratégias ligadas à conferência climática, a menos de 230 dias do encontro.

Em seu discurso, o presidente da COP 30 também ressaltou que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris cria uma divisão entre os países desenvolvidos. Porém, Corrêa Lago acredita que estados e empresas americanas continuarão alinhados com a agenda climática.

"O governo federal dos EUA pode até ter se retirado do Acordo de Paris, mas eles só saem oficialmente em janeiro de 2026. Além de que cerca de 20 estados norte-americanos continuam no acordo", declarou. “Temos 20 estados americanos comprometidos em seguir o acordo de Paris. 2/3 do PIB americano estão comprometidos com isso, ou porque já fizeram imensos investimentos ao longo prazo ou por serem empresas multinacionais que ficam no acordo de Paris”, enfatizou.

O embaixador recebeu da Amcham Brasil um documento intitulado "Ambição Empresarial COP30", que traz 13 propostas elaboradas em conjunto com empresas associadas à entidade, com o objetivo de fortalecer o protagonismo internacional do Brasil.

Entre as propostas estão a regulação do mercado de carbono, a regulamentação do mercado de hidrogênio limpo e o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

“As propostas buscam contribuir para que o Brasil aproveite a COP30 para avançar nas políticas ambientais domésticas, reforçar seu protagonismo internacional e se consolidar como referência em economia sustentável”,explicou o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.