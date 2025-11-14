Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ministério lança primeiro Plano Global de Saúde para clima em Belém

Ministro Padilha detalha investimento de R$ 4,6 bilhões e defende maior financiamento global para adaptação de sistemas de saúde

O Liberal
fonte

O Plano de Ação em Saúde de Belém se estrutura em três eixos principais: Vigilância e monitoramento; Capacitações baseadas em evidências; Inovação e saúde digital (Bruno Peres/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou o Plano de Ação em Saúde de Belém nesta sexta-feira (14), durante coletiva na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O documento é o primeiro internacional focado na adaptação dos sistemas de saúde às mudanças climáticas.

O Brasil investe R$ 4,6 bilhões na construção de unidades de atendimento resilientes em todo o país. Padilha destacou que o financiamento global para adaptação dos sistemas de saúde está em 6% e defendeu o aumento para 10%.

Um a cada 12 hospitais no mundo corre risco de paralisação por crise climática, alertou Padilha. O ministro também informou que cerca de 60% da população global já sofre com as consequências diretas das mudanças ambientais.

Foco do plano de ação e impacto global

Padilha reforçou a importância da ciência como "principal vacina" contra o negacionismo climático e sanitário. Ele citou a ciência como ferramenta essencial para combater as práticas negacionistas no Brasil e no mundo.

A diretora-executiva da COP 30, Ana Toni, destacou o Sistema Único de Saúde (SUS) como referência internacional. Toni afirmou que o Brasil é vulnerável a impactos climáticos, como o aumento de casos de dengue, mas o SUS "vem reagindo e liderando".

Eixos e princípios do plano de Belém

O Plano de Ação em Saúde de Belém se estrutura em três eixos principais, guiados pelos princípios de equidade e justiça climática:

  • Vigilância e monitoramento;
  • Capacitações baseadas em evidências;
  • Inovação e saúde digital.

Padilha ressaltou a importância da implementação efetiva de compromissos na COP 30, afirmando que "não se adaptar é ceifar vidas". Ele defendeu um "mutirão" com articulação de governos e cooperação internacional para enfrentar a crise climática.

Lançado na Amazônia, o plano pretende ser um guia global para políticas públicas robustas. A mensagem do governo é que a adaptação é urgente para manter os sistemas de saúde salvando vidas em um cenário climático modificado.

