Ministro do Turismo Celso Sabino avalia implantação da Casa Brasil em Belém para a COP 30

O ministro do Turismo, Celso Sabino, realizou visitas em alguns pontos de Belém, nesta quinta-feira (20), acompanhado de uma equipe técnica do Ministério do Turismo, além de representantes da prefeitura e do governo do estado do Pará e de entidades privadas. O objetivo foi avaliar locais para a instalação da Casa Brasil Belém 2025, um projeto estratégico para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorrerá na capital paraense em novembro deste ano.

A equipe visitou a praça Dorothy Stang, que fica ao lado do Parque da Cidade — que receberá parte das programações da COP 30. "A Casa Brasil será um espaço de convivência e aprendizado, onde a sociedade civil poderá se reunir para debater temas importantes, como as florestas tropicais e a contenção das mudanças climáticas", afirmou Sabino. Ele destacou que a Casa Brasil terá dois locais: um na Praça Dorothy Stang, próximo à COP, e outro no Portal da Amazônia, à beira do Rio.

No Portal da Amazônia, a Casa Brasil contará com uma passarela que ligará o espaço a uma ilha, onde serão realizados eventos, palestras e reuniões. "Esse local será fundamental para o embarque e desembarque de autoridades que estarão na região, além de proporcionar uma imersão na nossa economia solidária e nos rios da Amazônia", explicou o ministro.

Sabino enfatizou que a COP 30 deve ser "não só a COP da floresta, mas a COP da oportunidade". Ele destacou a importância de discutir as florestas tropicais e as mudanças climáticas, ressaltando que o evento será uma chance para o Brasil e o mundo debaterem temas cruciais como agricultura, infraestrutura e turismo.

"A Casa Brasil vai concentrar áreas de convivência e de reuniões, oferecendo um espaço para a sociedade civil discutir e compartilhar conhecimentos sobre sustentabilidade e turismo responsável", explicou o ministro. A intenção é que o local sirva para a realização de palestras, eventos e exposições que destaquem o que há de melhor no Pará e no Brasil, especialmente em termos de turismo sustentável.

Inovações

Sabino também anunciou que a Casa Brasil contará com um barco movido a hidrogênio, projetado para mostrar a vanguarda brasileira em transição energética e combate às mudanças climáticas. "Esse barco, que já está quase pronto, será uma demonstração do potencial do Brasil em tecnologia limpa e sustentável", afirmou.

Ernani Paciornik, representante da empresa responsável pelo desenvolvimento do barco afirma que ao invés de depender de combustíveis fósseis ou das complexidades do armazenamento de baterias, o barco produzirá seu próprio combustível a bordo. "Começamos com a ideia de um barco diesel-elétrico, mas percebemos que o futuro é o hidrogênio. Este combustível é gerado a partir de fontes renováveis, como sol e vento, e o que temos aqui na Amazônia é água em abundância", explicou Paciornik.

Marcelo Checon, idealizador do projeto da Casa Brasil em eventos anteriores como Paris e Baku, também participou da visita e ressaltou a importância do espaço. "Estamos criando um ambiente aqui no maior evento de sustentabilidade do mundo, mostrando um pouco do norte do nosso país. É um espaço que vai receber turistas, público e chefes de estado, com painéis e ativações de patrocinadores, sejam públicos ou privados. Estamos captando recursos e trazendo parcerias para falar muito da Amazônia", disse Checon.

O ministro destacou que o governo federal está comprometido em promover a Amazônia como um destino turístico relevante no cenário internacional. A Casa Brasil Belém 2025 será um espaço fundamental para facilitar discussões entre líderes globais, além de proporcionar uma plataforma para a troca de ideias entre representantes da sociedade civil, empresários e o poder público.

Com a visita, Sabino reafirma a importância de Belém como um ponto central para as discussões climáticas e a promoção de um turismo que respeita e valoriza a rica biodiversidade da região. O local para a implantação da Casa Brasil ainda será definido, com mais visitas programadas para identificar a melhor opção.