Ministro celebra 'vitória histórica' com aprovação da Declaração de Belém na COP 30

Wellington Dias destaca integração entre meio ambiente, inclusão social e economia, e elogia organização do evento sediado na Amazônia

Jéssica Nascimento
fonte

Ministro Welligton Dias (Foto: Jéssica Nascimento | O Liberal)

No primeiro dia da COP 30, em Belém, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, classificou como uma “vitória histórica da humanidade” a aprovação da Declaração de Belém, documento da ONU endossado por chefes de Estado que garante a integração entre as dimensões ambiental, social e econômica nas políticas globais de sustentabilidade.

Segundo Wellington Dias, o texto representa um marco mundial ao reforçar que a proteção da floresta e o combate à pobreza precisam caminhar juntos.

“A aprovação da Declaração de Belém é uma vitória da humanidade. Ela garante a prioridade na integração do ambiental com o social e, inclusive, com o econômico”, afirmou o ministro ao Grupo Liberal.

Dias destacou a importância de modelos de floresta produtiva, que unem restauração ambiental e geração de renda. Ele citou exemplos de cultivo sustentável em áreas fora de unidades de conservação, com espécies como castanheira, açaí, guaraná, cupuaçu, cacau e café.

“O objetivo é garantir uma nova floresta, mas uma floresta que gera renda para as pessoas que vivem nela, como diz o presidente Lula”, ressaltou.

O ministro enfatizou que esse tipo de modelo sustentável deve se consolidar como alternativa econômica para comunidades locais e instrumento de combate à fome e à pobreza rural.

Reconhecimento ao governo do Pará e à organização da COP 30

Wellington Dias também elogiou o governador Helder Barbalho e toda a equipe de coordenação da conferência pela estrutura e resultados do evento.

“Parabéns ao governo do Pará e a todos que participaram na linha de frente. A COP 30 é um sucesso em organização e em bons resultados”, disse.

Fundo internacional para florestas em pé

Entre os principais avanços celebrados, o ministro destacou a criação de um fundo global voltado à manutenção de florestas em pé, uma das pautas mais aguardadas da conferência. A iniciativa busca garantir recursos financeiros para países e comunidades que preservam áreas florestais, reconhecendo o papel dessas populações na mitigação das mudanças climáticas.

“Os resultados dessa COP são resultados para o mundo, e a criação do fundo é um marco nesse compromisso coletivo com a vida e com o planeta”, concluiu Dias.

