Ministério do Turismo lança Edital para monumento em homenagem à COP 30 em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou, neste domingo (12/01), dia do aniversário de 409 anos de Belém, o lançamento do edital com as regras para a construção de um monumento em homenagem à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

A apresentação da proposta pelo ministro foi feita, na sede da Prefeitura de Belém, no Palácio Antônio Lemos, na Praça Dom Pedro II, em Belém, onde acontece nesta tarde de domingo a entrega da condecoração Francisco Caldeira Castelo Branco.

Celso Sabino afirmou que a estrutura comemorativa deve ser erguida no Portal da Amazônia, dentro das normas estabelecidas no Código de Postura da Cidade, e que ela resulta de parceria do Ministério do Turismo com os governos estadual e municipal.