Marina Silva é aplaudida de pé após discurso no encerramento da COP30 em Belém

Após sua fala final na COP30, Marina foi ovacionada de pé, recebendo mais de 3 minutos de aplausos de delegações, representantes internacionais e público presente, em Belém. O discurso de encerramento da conferência destacou o papel histórico da Amazônia e a responsabilidade compartilhada dos países quanto ao enfrentamento da crise climática emocionando a plateia, na tarde deste sábado (22).

Nas redes sociais, o nome de Marina ficou entre os mais comentados. Internautas elogiaram a firmeza da ministra, que tem sido uma das vozes influentes do evento desde a abertura da conferência. A cena encerra a COP30 tornando Belém como palco de um dos discursos mais marcantes do clima nos últimos anos.

Marina Silva, que é natural do Acre, estado que integra a Amazônia brasileira, se emocionou com a homenagem dos presentes. A atual ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas é uma das principais vozes sobre o assunto no Brasil. Marina, de 67 anos, começou a militância ao lado dos seringueiros com o ativista Chico Mendes.