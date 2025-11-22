Marina Silva é aplaudida de pé após discurso no encerramento da COP30 em Belém
Ministra do Meio Ambiente do Brasil foi ovacionada no encerramento da conferência internacional da ONU
Após sua fala final na COP30, Marina foi ovacionada de pé, recebendo mais de 3 minutos de aplausos de delegações, representantes internacionais e público presente, em Belém. O discurso de encerramento da conferência destacou o papel histórico da Amazônia e a responsabilidade compartilhada dos países quanto ao enfrentamento da crise climática emocionando a plateia, na tarde deste sábado (22).
Nas redes sociais, o nome de Marina ficou entre os mais comentados. Internautas elogiaram a firmeza da ministra, que tem sido uma das vozes influentes do evento desde a abertura da conferência. A cena encerra a COP30 tornando Belém como palco de um dos discursos mais marcantes do clima nos últimos anos.
Marina Silva, que é natural do Acre, estado que integra a Amazônia brasileira, se emocionou com a homenagem dos presentes. A atual ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas é uma das principais vozes sobre o assunto no Brasil. Marina, de 67 anos, começou a militância ao lado dos seringueiros com o ativista Chico Mendes.
