O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Marina Silva defende reforma urgente no sistema global de financiamento climático

Segundo Marina, é preciso transformar os veículos de investimento sustentável em algo "previsível e justo", apoiando "a resiliência das populações de maior risco."

Estadão Conteúdo
fonte

Ministra Marina Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A seis dias do início da 30ª edição da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP 30), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu a urgência de uma reforma no sistema global de financiamento climático, com foco em viabilizar a transição ecológica dos países menos desenvolvidos.

"É urgente viabilizar recursos para que os países menos desenvolvidos façam suas transições e avancem na sustentabilidade", afirmou a ministra nesta terça-feira durante o evento PRI in Person, promovido pela organização Princípios para o Investimento Responsável (PRI, na sigla em inglês), em São Paulo.

Segundo Marina, é preciso transformar os veículos de investimento sustentável em algo "previsível e justo", apoiando "a resiliência das populações de maior risco."

A ministra lembrou que cientistas afirmam que o planeta está perto de um ponto de "não retorno", com o aumento da temperatura média global trazendo riscos para a vida humana e para a economia.

Para superar esse quadro, Marina defendeu "uma transição justa para um novo modelo de desenvolvimento, baseado em fatores sociais, econômicos e ambientais de sustentabilidade."

