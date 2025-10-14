Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Marina Silva critica lentidão na execução de metas climáticas na Pré-COP

Ministra afirma que avanços são insuficientes e pede nova estrutura de financiamento para países vulneráveis

O Liberal

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez duras críticas, nesta terça-feira (14), à forma como as soluções contra a crise climática vêm sendo implementadas. Durante a sessão ministerial sobre clima e desenvolvimento da Pré-COP, encontro preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), ela afirmou que, embora haja avanços no planejamento e nos compromissos assumidos, a execução das metas segue de maneira “fragmentada” e “insuficiente”.

“Houve progresso em compromissos e planejamento, mas a implementação continua fragmentada e insuficiente. Faltam meios para transformar planos de adaptação em resultados concretos para as pessoas, regiões e territórios”, declarou Marina.

A ministra explicou que, durante a elaboração do Balanço Ético Global, ficou evidente que o principal entrave não é a ausência de soluções, mas a distância entre o conhecimento técnico já disponível e a “vontade política” de colocá-lo em prática. Por isso, segundo ela, o enfrentamento da emergência climática deve ser tratado como um desafio de “natureza ética”.

Marina também destacou que as nações em desenvolvimento e de baixa renda são as mais atingidas pelos efeitos das mudanças climáticas, mesmo não sendo as principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, um legado histórico das economias industrializadas.

Com base nesse diagnóstico, a ministra defendeu a “reformulação urgente” do sistema global de financiamento climático, para permitir que os países mais vulneráveis avancem em seus planos de adaptação. Ela propôs simplificar o acesso aos recursos e reorganizar, de forma justa, os financiamentos públicos e privados, de modo a priorizar investimentos direcionados às populações em maior situação de risco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda