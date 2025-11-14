Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Mariana Mazzucato: se não envolver o Ministério da Fazenda, discussão sobre clima é 'piada'

A economista afirmou que, se um governo está realmente interessado em clima, não é apenas o Departamento de Energia ou o ministério de Meio Ambiente que deve atuar

Estadão Conteúdo
fonte

Apresentação do relatório “Capacidades estatais para um mundo verde e justo” durante a COP 30, elaborado em coautoria pela ministra Esther Dweck e pela professora Mariana Mazzucato, em parceria entre o MGI e o UCL IIPP (Jhonathan Braga. / Gov.br)

Professora da University College London, a economista Mariana Mazzucato tem uma obsessão pelo "governo" quando o tema é finanças climáticas. Ela concorda que para o financiamento climático ganhar escala é preciso dos recursos do setor privado. "Mas se os governos continuarem um pouco isolados e não forem capazes de trabalhar de forma dinâmica, não vai funcionar", afirmou Mazzucato durante painel na Casa C.A.S.E. em Belém nesta tarde. "Se a discussão sobre clima não ocorrer no Ministério da Fazenda, é uma piada", afirmou Mazzucato.

A economista afirmou que, se um governo está realmente interessado em clima, não é apenas o Departamento de Energia ou o ministério de Meio Ambiente que deve atuar. "O tema exige uma ação interministerial no governo. E o Brasil, a propósito, é um dos países que melhor sabe fazer isso, assim como a China", disse, durante o painel da C.A.S.E, que é a iniciativa Climate Action Solutions & Engagement promovida pelo Bradesco, Itaú, Itaúsa, Marcopolo, Natura, Nestlé e Vale.

A professora pontuou que, na maioria dos países, a dinâmica interministerial do debate sobre clima simplesmente não existe. "Muitas vezes, o que vemos é uma guerra entre o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Fazenda. Eles simplesmente não concordam. Na Alemanha, isso, literalmente, fez o governo cair."

Mazzucato também destacou que é fundamental que haja uma convergência entre os diferentes membros do governo quando o assunto é clima. "Se cada departamento tem seu próprio conjunto de missões e sua própria maneira de pensar sobre o clima, tudo se torna confuso. O setor privado fica sem um one-stop shop", disse.

A economista defendeu que a transição ecológica esteja no centro do governo e que também haja o envolvimento do setor privado. "Isso é muito importante", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP30/BELÉM/MARIANA MAZZUCATO/GOVERNO/ENVOLVIMENTO
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda