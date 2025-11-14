Capa Jornal Amazônia
Manifestação de indígenas Munduruku impede entrada na Blue Zone, na COP 30, nesta sexta

Povos cobram reunião urgente com Lula e exigem revogação do Decreto 12.600/2025, além de proteção contra grandes empreendimentos dentro do território

Dilson Pimentel
fonte

Na manhã desta sexta-feira (14), indígenas do povo Munduruku, articulados pelo Movimento Ipereg Ayu, realizaram um ato em frente à entrada da Blue Zone da COP 30 (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Na manhã desta sexta-feira (14), indígenas do povo Munduruku, articulados pelo Movimento Ipereg Ayu, realizaram um ato em frente à entrada da Blue Zone da COP 30 para cobrar uma reunião emergencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo denuncia que o governo federal está avançando com projetos de infraestrutura que ameaçam diretamente o território Munduruku, bem como todos os povos da bacia do Tapajós e Xingu - sem consulta prévia, livre e informada, como determina a Convenção 169 da OIT.

Em nota à imprensa, o Movimento Munduruku Ipereg Ayu também informa que, além dos megaempreendimentos, os Munduruku também protestam contra projetos de crédito de carbono e mecanismos de REDD+ jurisdicional que vêm sendo discutidos no âmbito da COP30 e em negociações governamentais. Para o movimento, tais iniciativas representam formas de “venda da floresta” que retiram autonomia dos povos, permitem a entrada de empresas e intermediários nos territórios e não enfrentam a raiz dos problemas climáticos: o desmatamento industrial, o garimpo, as hidrovias e a expansão da soja.

Manifestação de indígenas Munduruku impede entrada na COP 30

“O governo e o mundo precisam entender que nossa floresta não está à venda. Nós não negociamos a mãe natureza”, afirmou uma liderança Munduruku durante o ato. O principal alvo da manifestação é o Decreto nº 12.600/2025, que instituiu o Plano Nacional de Hidrovias e incluiu o Tapajós, o Madeira e o Tocantins como eixos prioritários para navegação de cargas. Para os Munduruku, o decreto “abre a porteira” para novas dragagens, derrocamento de pedrais sagrados e expansão acelerada de portos privados. Por conta da manifestação, os participantes estão entrando por onde estava funcionando a saída do evento.

 

