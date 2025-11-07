Chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, elogia organização da COP 30 e escolha de Belém

Nesta sexta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, realizaram uma reunião bilateral, no Parque da Cidade, mesmo local onde ocorre a Cúpula de Líderes da COP30. Este foi o primeiro encontro formal entre os dois líderes.

O chanceler Merz parabenizou o presidente Lula pela liderança na COP30, elogiou a organização e a infraestrutura do evento, e disse que a escolha de Belém com sede foi um acerto. A Alemanha anunciou o compromisso de realizar um aporte significativo ao Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Lula destacou a importância de a COP30 discutir a elaboração de um Mapa do Caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis, defendendo a possibilidade de quadruplicar o uso de biocombustíveis e hidrogênio verde.

Ambos manifestaram entusiasmo com a perspectiva de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia até o fim de dezembro. Eles reafirmaram os laços históricos entre Brasil e Alemanha, apontando para oportunidades de aprofundar parcerias em cadeias produtivas e no setor de minerais críticos.

Os líderes também concordaram sobre a necessidade de reforma das Nações Unidas para adequá-la à realidade de 2025, fortalecendo o multilateralismo.