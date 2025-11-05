Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula se reúne com vice-primeiro-ministro da China em Belém antes da Cúpula dos Líderes

O encontro ocorreu no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, e fez parte da série de compromissos oficiais que antecedem a Cúpula dos Líderes

Fabyo Cruz
fonte

Reunião bilateral com o Vice-Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na noite desta quarta-feira (5/11), de uma reunião bilateral com Ding Xuexiang, vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China. O encontro ocorreu no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, e fez parte da série de compromissos oficiais que antecedem a Cúpula dos Líderes, marcada para quinta e sexta-feira (6 e 7), como preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Durante o dia, Lula recebeu chefes de Estado e representantes de oito países e blocos internacionais, entre eles os presidentes do Congo, da Finlândia, do Suriname e de Comores. As reuniões integram a agenda diplomática do governo brasileiro em torno da COP30, que começa oficialmente na próxima segunda-feira (10/11).

image Ding Xuexiang é uma das figuras mais influentes da política chinesa (Tarso Sarraf/O Liberal)

Ding Xuexiang é uma das figuras mais influentes da política chinesa e ocupa o posto mais alto entre os quatro vice-primeiros-ministros do Conselho de Estado, órgão responsável pela administração do país. Além de auxiliar o primeiro-ministro Li Qiang, Ding Xuexiang é membro do Comitê Permanente do Birô Político do Partido Comunista da China (PCCh), composto por apenas sete integrantes e considerado o núcleo máximo de poder da liderança chinesa.

Aliado próximo do presidente Xi Jinping, com quem trabalhou diretamente em Xangai e depois em Pequim, Ding Xuexiang tem sob sua responsabilidade áreas estratégicas como desenvolvimento e reforma, educação, ciência e tecnologia, finanças, meio ambiente e propriedade intelectual. Ele também representa a China em fóruns internacionais, como o Fórum Econômico Mundial em Davos e, agora, na COP30, onde chefia a delegação chinesa.

