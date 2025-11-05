Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula recebe primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, em Belém

O encontro integra a série de audiências com líderes de oito países em reunião bilateral no Museu Paraense Emílio Goeldi

Fabyo Cruz
fonte

Reunião bilateral com o Primeiro-Ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta quarta-feira (5/11), o primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, para uma reunião bilateral no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém. O encontro integra a série de audiências com líderes de oito países que antecedem a Cúpula do Clima, marcada para quinta (6) e sexta-feira (7), na capital paraense. O evento faz parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá entre os dias 10 a 21 de novembro.

James Marape, que ocupa o cargo de primeiro-ministro desde maio de 2019 e foi reeleito em 2022, lidera o Partido Pangu e é uma das principais vozes políticas da região do Pacífico. Sua presença nas discussões climáticas em Belém reflete o papel de Papua-Nova Guiné (PNG) como um dos países insulares mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global.

Segundo a imprensa local, a participação da nação oceânica na COP30 deve ser marcada por pautas que destacam as vulnerabilidades dos pequenos Estados insulares e a importância da preservação ambiental. Localizada em uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta, Papua-Nova Guiné abriga cerca de 7% das espécies conhecidas no mundo e vastas áreas de florestas tropicais e recifes de corais, que funcionam como sumidouros naturais de carbono.

image O encontro ocorreu no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

Entre as principais bandeiras defendidas por James Marape estão a ampliação do financiamento climático internacional, o fortalecimento do fundo de “Perdas e Danos” — criado para apoiar países afetados por desastres climáticos — e a valorização de práticas extrativistas mais sustentáveis. O primeiro-ministro também tem defendido uma maior participação das comunidades locais na gestão e nos lucros provenientes dos recursos naturais do país.

Papua-Nova Guiné deve ainda se alinhar a outras nações do Pacífico e da América Latina na defesa dos povos indígenas e dos conhecimentos tradicionais como instrumentos fundamentais para a conservação ambiental. Esse movimento de aproximação entre comunidades da Oceania e da Amazônia tem ganhado força nas discussões internacionais e deverá estar presente nas agendas da COP30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lula

cop30

papua-nova guiné

james marape
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda