Lula deve chegar no dia 4 a Belém se hospedar em navio de guerra durante a COP 30

Em meio aos preparativos para 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surpreendeu ao optar por uma hospedagem incomum: um navio de guerra da Marinha. Técnicos do governo já realizam inspeções no Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico para confirmar se a embarcação oferece condições adequadas para abrigar o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva.

O Atlântico, que chegou à capital paraense em 25 de setembro, deverá servir de residência presidencial a partir de 4 de novembro, data prevista para a chegada de Lula à cidade. O navio permanecerá atracado na sede do Comando da Marinha em Belém durante todo o evento, o que também deve facilitar o esquema de segurança presidencial.

Navio equivale a um prédio de 40 andares

Com 208 metros de comprimento, o equivalente a um edifício de cerca de 40 andares, e 20 mil toneladas, o Atlântico é considerado o maior navio de guerra da América Latina. Adquirido do Reino Unido em 2018, ele representa uma das principais embarcações da frota brasileira.

Na viagem ao Pará, o navio transportou 1.044 militares, dois cães e aproximadamente 700 toneladas de equipamentos das três Forças Armadas, entre eles, veículos blindados, helicópteros, mísseis e armamentos diversos. Parte desse material já foi descarregada em Belém para ser utilizada nas ações ligadas à COP 30, enquanto outra parcela será destinada à Operação Atlas, que envolve exercícios militares na foz do Rio Amazonas.

Durante compromisso público realizado em Belém no dia 2 de outubro, Lula reforçou sua intenção de ter uma estadia simples durante o evento. “A COP30 não será a COP do luxo. Eu vou dormir num barco”, declarou o presidente, indicando que não pretende se hospedar em hotel. As informações são da CNN Brasil.