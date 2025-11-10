Lula destaca legado da COP 30 para Belém e diz que mundo conhecerá a realidade da Amazônia

Na abertura da COP 30, nesta segunda-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o maior legado da conferência será deixado para a população de Belém. “Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos e a infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, aí sim, dizer que conhece a realidade da Amazônia”, disse o presidente, ao destacar a importância de trazer o evento para o coração da floresta.

Lula ressaltou que realizar a COP 30 na Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. “A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê a floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra”, afirmou. Segundo ele, o bioma mais diverso do planeta abriga quase 50 milhões de pessoas, entre elas cerca de 400 povos indígenas, espalhados por nove países em desenvolvimento que ainda enfrentam grandes desafios sociais e econômicos.

O presidente também reforçou o papel de Belém neste momento histórico. “Belém é a capital do Brasil neste período”, declarou, ao lembrar que o país superou dificuldades logísticas e estruturais para sediar uma conferência de dimensão global no coração da Amazônia.