Lista de jovens habilitados a representar o país na COP30 é divulgada

A lista com os nomes dos habilitados na inscrição do programa Campeão Climático da Juventude (Youth Climate Champion (YCC), em inglês) para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) foi divulgada nessa segunda-feira (17).

Ao todo, 24 jovens foram classificados no resultado provisório que ainda permite a apresentação de recursos até esta quarta-feira (19).

De acordo com a Secretaria Nacional de Juventude, a comissão organizadora do processo recebeu 154 inscrições, sendo 62% das inscrições de jovens mulheres.

No dia 21 de março será publicada a lista final com os candidatos que seguirão para as próximas etapas de capacitação e, ao final, apenas um selecionado representará o Brasil nas causas climáticas durante a COP30 e outras conferências internacionais.

O processo seletivo integra o programa Presidency Youth Climate Champion de fortalecimento da participação dos jovens nas políticas climáticas e nos processos internacionais de negociação sobre o tema.

A iniciativa também pretende fortalecer a rede global de cooperação e engajamento da juventude com líderes e especialistas de todo o planeta.

Confira a lista completa dos jovens negociadores habilitados:

Beatriz Azevedo de Araújo Brenda Hülle Lübe de Amorim Coelho Cláudia Gribeler Backes Danilo Ferreira Almeida Farias Emilly Caroline Costa Silva Felipe Storch de Oliveira Gabriela Cangussu dos Santos Giulia Mancini Pinheiro Guilherme de Lima Souza Jahzara Johari Ona França Teixeira João Pedro Loureiro Braga Júlia Chaves de Gusmão Mahryan Sampaio Rodrigues Marcele Maria de Oliveira Matthaeus Menezes Assef Mikaelle Farias Fernandes da Silva Paloma Costa Oliveira Pedro Sampaio Minassa Roberta da Silveira Moraes Sueley Firmino Cavalcante Taily de Faria Marcos Terena Valeriana Augusta Broetto Victor Hazell Laudisio Walelasoetxeige Paiter Bandeira Surui (Txai Surui)