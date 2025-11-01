Ligue 180 cria canal exclusivo para atender denúncias de violência durante a COP 30

O Ministério das Mulheres disponibilizará um canal exclusivo, na Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, voltado para vítimas de violência durante a COP 30, que será realizada em Belém (PA). Ao acionar o serviço, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, as mulheres poderão digitar a tecla 0, no Ligue 180 ou por meio do WhatsApp, para ter acesso ao atendimento prioritário em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e Libras.

O novo protocolo, fruto de uma parceria entre o Ministério das Mulheres e o Governo do Pará, permitirá que as Secretarias de Segurança Pública e de Mulheres do estado e o Ministério Público atuem de forma integrada, dando celeridade às denúncias das vítimas.

“As denúncias registradas serão encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública, que é o órgão responsável pela apuração, e, concomitantemente, para a Secretaria da Mulher, que realiza o acolhimento e oferece serviços da rede, incluindo o atendimento psicológico às vítimas. O Ministério Público, como órgão de controle, fará o monitoramento do fluxo para garantir que as mulheres tenham suas demandas solucionadas”, detalhou a coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, Ellen dos Santos Costa.

O serviço exclusivo será disponibilizado entre os dias 3 e 30 de novembro, em Belém. As chamadas são gratuitas e sigilosas e podem ser feitas por telefone, WhatsApp — pelo número (61) 9610-0180 — ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. As denúncias de violência contra as mulheres podem ser realizadas pela própria vítima ou por terceiros.

Por meio do serviço, as mulheres poderão registrar denúncias de violência, buscar informações sobre a localização dos serviços especializados da rede de atendimento e obter orientação sobre leis, direitos e serviços disponíveis — como a Casa da Mulher Brasileira , Centros de Referência , Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) , Defensorias Públicas e Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

Números do Ligue 180

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 conta com 288 atendentes especializadas e um quadro total de 332 profissionais na operação, incluindo supervisoras, monitoras e psicólogas. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.

Entre janeiro e setembro de 2025, foram realizados 647 mil atendimentos por telefone, 22.573 por Whatsapp, 116.565 por email, além de 18 videochamadas.

No período, o Ligue 180 registrou 113.048 denúncias de violência contra mulheres - Em 65% dos casos, a denúncia foi feita pela própria vítima - 23% das denúncias foram de forma anônima - 11% das denúncias feitas por terceiros.

Capacitação das atendentes do Ligue 180

O Ministério das Mulheres promove ações de capacitação das equipes do Ligue 180, com o objetivo de fortalecer a escuta qualificada das atendentes, garantindo que elas reconheçam os marcadores de raça, gênero e território no acolhimento de mulheres em situação de violência, reforçando o compromisso do Governo do Brasil com um atendimento cada vez mais humanizado e sensível às múltiplas vulnerabilidades vivenciadas por essas mulheres.