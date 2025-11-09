Lideranças indígenas chegam a Belém após percorrer 3 mil km pelo rio Amazonas na Flotilha Yaku Mama

Mais de 60 lideranças de Povos Indígenas da Amazônia chegaram a Belém, na tarde deste domingo (9), após uma jornada fluvial de aproximadamente 3 mil quilômetros pelo rio Amazonas, navegando desde o Equador até o Brasil. A expedição, batizada de Flotilha Amazônica Yaku Mama, que significa “Mãe das Águas”, em quéchua, marcou um dos momentos simbólicos da mobilização dos povos da floresta rumo à COP 30, que começa nesta segunda-feira (10) na capital paraense.

A travessia teve como objetivo denunciar o avanço do extrativismo predatório e os impactos da expansão dos combustíveis fósseis na Amazônia, além de apresentar soluções lideradas pelos próprios Povos Indígenas, como o manejo florestal sustentável, a ciência ancestral e o monitoramento comunitário dos territórios.

As embarcações atracaram no Porto Souza Sobrinho, no bairro do Jurunas, sendo recebidas por apoiadores, organizações socioambientais e representantes de movimentos indígenas do Brasil e de outros países amazônicos.