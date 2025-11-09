Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lideranças indígenas chegam a Belém após percorrer 3 mil km pelo rio Amazonas na Flotilha Yaku Mama

A travessia teve como objetivo denunciar o avanço do extrativismo predatório e os impactos da expansão dos combustíveis fósseis na Amazônia, além de apresentar soluções lideradas pelos próprios Povos Indígenas

O Liberal
fonte

Lideranças indígenas chegam a Belém após percorrer 3 mil km pelo rio Amazonas na Flotilha Yaku Mama. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Mais de 60 lideranças de Povos Indígenas da Amazônia chegaram a Belém, na tarde deste domingo (9), após uma jornada fluvial de aproximadamente 3 mil quilômetros pelo rio Amazonas, navegando desde o Equador até o Brasil. A expedição, batizada de Flotilha Amazônica Yaku Mama, que significa “Mãe das Águas”, em quéchua, marcou um dos momentos simbólicos da mobilização dos povos da floresta rumo à COP 30, que começa nesta segunda-feira (10) na capital paraense.

Povos Indígenas da Amazônia chegam a Belém

A travessia teve como objetivo denunciar o avanço do extrativismo predatório e os impactos da expansão dos combustíveis fósseis na Amazônia, além de apresentar soluções lideradas pelos próprios Povos Indígenas, como o manejo florestal sustentável, a ciência ancestral e o monitoramento comunitário dos territórios.

As embarcações atracaram no Porto Souza Sobrinho, no bairro do Jurunas, sendo recebidas por apoiadores, organizações socioambientais e representantes de movimentos indígenas do Brasil e de outros países amazônicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

liderança indígena

cop 30 em belém

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda