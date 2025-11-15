Jornalista ddo grupo Globo destaca Ver-o-Peso durante cobertura da COP 30

O jornalista André Trigueiro, que está em Belém para a cobertura da COP 30, aproveitou uma pausa na agenda para fazer o que considera um ritual obrigatório quando visita a capital paraense. Em uma publicação feita nesta sexta-feira (15) no Instagram, Trigueiro surgiu no Mercado do Ver-o-Peso, saboreando o tradicional peixe frito com açaí, um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia local.

Na legenda, ele escreveu: “Adoro! Sempre que venho a Belém bato ponto no Ver-o-Peso pra comer peixe frito com açaí! Espetacular! 😘”.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

A foto mostra o jornalista sentado em uma das barracas da feira, prato servido à mesa e clima descontraído — uma cena que reforça a relação de afeto que Trigueiro mantém com a cidade e suas tradições. A postagem rapidamente chamou atenção dos seguidores, especialmente de paraenses, que celebraram a escolha do prato e elogiaram o registro do ponto turístico.