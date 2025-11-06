Capa Jornal Amazônia
'Já estou em Belém para participar da COP30 com chefes de Estado', diz Motta

Motta representa a Câmara dos Deputados

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já desembarcou em Belém (PA) para participar da COP30. "Já estou em Belém para participar da abertura da COP 30 com os chefes de Estado. Vim representando a Câmara dos Deputados para participar desse encontro, que vai ser muito importante para o país. Inclusive, só ontem, aprovamos seis projetos na área ambiental", escreveu o deputado em seu perfil no X (antigo Twitter).

Entre os projetos citados por ele estão o que criminaliza o tráfico de animais silvestres e o que triplica a pena para mineração ilegal em terras indígenas. Por ora, não há previsão de Motta falar no evento.

