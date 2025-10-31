Capa Jornal Amazônia
Itamaraty mantém sigilo sobre nomes, mas garante presença expressiva de líderes na Cúpula do Clima

Segundo o embaixador Maurício Carvalho Lyrio, por razões protocolares, diplomáticas e de segurança, os nomes dos chefes de Estado e de governo não serão divulgados antecipadamente

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Coletiva da Cúpula do Clima de Belém nesta sexta (31) (Foto: reprodução)

Durante coletiva realizada nesta sexta-feira (31) no Instituto Rio Branco, em Brasília, o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, embaixador Maurício Carvalho Lyrio, detalhou a programação da Cúpula do Clima de Belém e a participação dos líderes internacionais. Segundo ele, por razões protocolares, diplomáticas e de segurança, os nomes dos chefes de Estado e de governo não serão divulgados antecipadamente, mas o Itamaraty garante uma presença “muito significativa” de lideranças globais no evento, com 143 delegações confirmadas.

Lyrio explicou que todos os líderes presentes poderão fazer discursos na plenária principal, aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também participar de uma ou duas sessões temáticas. A distribuição dos participantes nas mesas dessas sessões, que comportarão cerca de 40 líderes cada, está sendo negociada diretamente com os respectivos governos.

Em paralelo à plenária, está previsto para a tarde do dia 6 um almoço do Tropical Forests Forever Fund (TFFF), presidido por Lula, além de três sessões temáticas também lideradas por ele. A primeira, ainda no dia 6, abordará florestas e oceanos; a segunda, na manhã do dia 7, será dedicada à transição energética; e a última, na tarde do mesmo dia, tratará dos dez anos do Acordo de Paris, com foco em NDCs e financiamento climático.

