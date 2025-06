Instituto Rever propõe logística reversa como legado do Pará na COP30

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém, o Instituto Rever formalizou uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e o Centro das Indústrias do Pará (CIP) para impulsionar ações de logística reversa no estado. O Termo de Compromisso entre as três entidades foi assinado na última quarta-feira (18/6), na capital paraense.

A iniciativa visa avançar em políticas de sustentabilidade, com foco na economia circular e na construção de uma legislação estadual específica sobre o tema. Em visita ao Grupo Liberal nesta sexta-feira (20), o diretor executivo do Instituto Rever, Ricardo Pazzianotto, destacou que a proposta reforça o compromisso ambiental da região e consolida o Pará como referência em soluções sustentáveis no contexto da conferência climática.

“A ideia é formar uma parceria mais profunda para estudar projetos, alternativas ou qualquer coisa que venha a alimentar e ajudar a impulsionar a logística reversa aqui no estado do Pará”, afirmou Pazzianotto, ressaltando o protagonismo da Amazônia na agenda climática global. “O Brasil tem muito a oferecer em termos de biodiversidade, e o Pará está no centro dessa riqueza”, completou.

Como parte da agenda firmada entre as instituições, dois cases de economia circular devem ser apresentados na programação da COP30. Um deles é da empresa Yattó, que recicla plásticos de difícil reaproveitamento, como isopor e filmes plásticos, transformando-os em produtos como crachás e bancos de praça. O outro é da marca Havaianas, que reutiliza chinelos usados, triturando a borracha para fabricar itens como jogos americanos e pneus de carrinhos de mão.

Lei da logística reversa

Um dos principais pontos tratados durante a visita de Pazzianotto ao estado foi a proposta de elaboração de uma legislação estadual específica sobre logística reversa. Atualmente, ao menos 15 estados brasileiros já contam com normativas próprias que obrigam as empresas a cumprir metas mínimas de reciclagem, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação federal estabelece que as empresas devem recuperar, no mínimo, 30% de todas as embalagens colocadas no mercado, incluindo papel, plástico, vidro, aço e alumínio.

Projeto Eco Círio

Outro destaque da atuação do Instituto Rever no Pará é o apoio ao projeto Eco Círio, realizado pela Pastoral da Basílica de Nazaré. A iniciativa mobiliza cooperativas de catadores e catadoras para recolher os resíduos descartados durante as principais procissões do Círio de Nazaré. Em 2024, foram recolhidas cerca de 150 toneladas de resíduos durante o fim de semana da trasladação e da grande procissão.

Instituto Rever forma parceria com a Fiepa e o CIP para impulsionar ações de logística reversa no Pará (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

Com a expectativa de um público ainda maior este ano, impulsionado pela visibilidade da COP30, o Instituto planeja ampliar o número de trabalhadores envolvidos. A proposta é mobilizar cerca de 200 catadores para o recolhimento dos materiais descartados nas ruas, ajudando a evitar o entupimento de bueiros e a poluição dos rios. “A ideia é aumentar o trabalho e deixar a cidade bonita para receber a COP30”, disse Pazzianotto.

Durante a visita ao Grupo Liberal, o diretor do Instituto também agradeceu pela abertura de espaço para o tema e reforçou que a entidade tem como missão a educação ambiental e a mobilização do setor produtivo em torno da logística reversa. “O Instituto Rever tem, não só como obrigação, mas no seu DNA, o papel de educação ambiental. Divulgar essas ações, engajar empresas e incluir mais catadores no processo ajuda a aumentar a renda dessas famílias e contribui para uma cidade mais limpa e sustentável”, afirmou.

Instituto Rever

Criado oficialmente em 2021, o Instituto Rever é a entidade gestora do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral. A iniciativa foi desenvolvida para atender às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos e promover uma solução conjunta entre indústria, setor de coleta e reciclagem, com foco em responsabilidade socioambiental.

A entidade é uma associação sem fins lucrativos que atua nacionalmente para ampliar iniciativas de sustentabilidade e fomentar parcerias entre os setores público, privado e o terceiro setor. A atuação do Instituto combina tecnologia, transparência e escala para reduzir os custos operacionais da logística reversa e aumentar sua eficiência em todo o país.