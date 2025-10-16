Inscrições abertas para evento da Abrapalma na COP 30 sobre sustentabilidade e bioeconomia

Durante a COP 30, no dia 10 de novembro, Belém receberá um encontro que propõe reflexões e soluções para conectar a agricultura familiar a mercados de alto valor agregado: o painel “O Futuro é Construção Coletiva”, promovido pela Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma). O evento terá foco na sustentabilidade e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Amazônia. As inscrições para participar do painel já estão abertas e podem ser feitas no site da Abrapalma. É necessário preencher o formulário disponível na página e aguardar a confirmação por e-mail para garantir a vaga. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

A iniciativa será realizada na segunda-feira, 10 de novembro de 2025, das 14h às 18h, no Museu da Amazônia – Armazém 4A do Porto Futuro II.

O painel reunirá representantes do setor produtivo, especialistas, autoridades e agricultores familiares para debater caminhos que unam desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A proposta é apresentar experiências de sucesso na cadeia do óleo de palma e mostrar como práticas sustentáveis podem gerar renda, inclusão e inovação tecnológica, fortalecendo o papel do Pará e da Amazônia na transição para uma economia de baixo carbono.

O evento busca destacar também o papel estratégico da bioeconomia na Amazônia e as oportunidades de inserção dos agricultores familiares em cadeias produtivas sustentáveis. Durante o painel, serão apresentadas experiências que demonstram como a integração entre conhecimento tradicional, inovação científica e responsabilidade social pode abrir novos caminhos para o desenvolvimento da região.

Abrapalma

A iniciativa reforça o compromisso com um modelo de produção responsável, baseado em segurança jurídica, tecnologia, conformidade ambiental e valorização social. Desde a criação da Abrapalma, em 2012, a associação tem se destacado como uma importante articuladora entre o setor privado, o poder público e a sociedade civil, incentivando políticas e parcerias que impulsionem a agricultura familiar e promovam o desenvolvimento sustentável.

Atualmente, a entidade reúne empresas e produtores localizados em 29 municípios do Pará e um em Roraima, responsáveis pela maior parte da produção, industrialização e comercialização do óleo de palma no país. O setor gera mais de 20 mil empregos diretos e envolve cerca de mil famílias de pequenos e médios produtores, contribuindo significativamente para a economia local e para a redução da pobreza rural.