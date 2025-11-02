Inpe: Pará tem maior redução de desmatamento da Amazônia Legal em 2025

Dados divulgados pelo Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicam que o Estado do Pará alcançou a maior redução de desmatamento, em quilômetros quadrados, entre os estados da Amazônia Legal em 2025. O levantamento, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, compreende o período de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. A pesquisa aponta que o Estado reduziu o desmatamento em 297 km², a maior queda em área entre os estados da região. O Prodes é a taxa anual oficial de desmatamento no Brasil.

Esses dados confirmam o esforço do Governo do Estado na variável ambiental do desenvolvimento, a poucos dias do começo da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O evento será realizado em Belém, de 10 a 21 deste mês.

Redução

Em 2024, o Estado registrava 2.395 km² de áreas desmatadas. Em 2025, o número caiu para 2.098 km², uma queda de 12,4% que consolida o Pará como o principal responsável pela redução total de 11,08% registrada em toda a Amazônia. Na comparação com os números de 2021, quando o desmatamento alcançou 5.238 km², o resultado atual mostra uma expressiva diminuição de 60%.

Para o governador Helder Barbalho, "o Pará mostra que é possível conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental". "Essa redução histórica reforça o compromisso do nosso Estado com o planeta e com a COP30, que será o palco para apresentarmos uma Amazônia viva, produtiva e sustentável", completa.

Já a vice-governadora Hana Ghassan destaca que o resultado é fruto de uma estratégia que combina tecnologia, regularização fundiária ambiental e incentivo à bioeconomia. "Estamos colhendo os frutos de uma política integrada, que valoriza quem produz dentro da legalidade e combate de forma rigorosa as práticas ilegais. O Pará está construindo o modelo de economia verde que queremos mostrar ao mundo na COP30", enfatiza.

Como repassa o secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, o Estado investe em monitoramento em tempo real, em parcerias com o Inpe e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), e no fortalecimento dos órgãos de fiscalização.

"Essa redução é resultado direto do trabalho incansável das nossas equipes em campo, que atuam diariamente nas operações Curupira e Amazônia Viva, enfrentando o desmatamento ilegal e garantindo a proteção das florestas", salienta o secretário Raul Protázio Romão.

"Estamos unindo inteligência, tecnologia e presença territorial. Com o trabalho de monitoramento, conseguimos detectar e agir com rapidez nas áreas críticas. O Pará vive uma nova fase de gestão ambiental, com planejamento estratégico e ação permanente", assegura.

O relatório do Prodes mostra que o desmatamento total na Amazônia Legal caiu de 6.518 km² em 2024 para 5.796 km² em 2025, uma redução de 11,08%. Os estados do Pará e Amazonas foram os principais responsáveis por puxar a redução geral, ambos com índices de queda expressivos.