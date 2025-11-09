Capa Jornal Amazônia
Indígenas Kayapó chegam a Belém para evento paralelo a COP 30

A 'Aldeia COP' será realizada de 12 a 16 de novembro, na Universidade Federal do Pará (UFPA).

O Liberal
fonte

Indígenas Kayapó chegam à Aldeia COP para a Cúpula dos Povos em Belém. (Reprodução/ Info. Revolução)

O povo Kayapó chegou neste domingo (9) à Aldeia COP, espaço que concentra parte das atividades paralelas à COP 30, em Belém. A Cúpula será realizada de 12 a 16 de novembro, na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Em clima de celebração e resistência, homens, mulheres e crianças Kayapó marcharam de mãos dadas, entoando cantos e danças tradicionais. Pintados com urucum e adornados com cocares coloridos, os indígenas simbolizaram a força e a ancestralidade dos povos originários da Amazônia.

Nas redes sociais, a Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) celebrou a chegada do grupo. “O povo Kayapó de Novo Progresso chegou à Aldeia COP, para a COP da Floresta. Um lugar onde a voz e a ancestralidade dos povos indígenas ecoam em Belém, abrindo caminhos para um encontro histórico”, escreveu a entidade.

A Fepipa mobilizou indígenas das oito etnoregionais (Itaituba - Jacareacanga, Oriximiná, Altamira, São felíx - Redenção, Marabá - Tucuruí, Baixo Tapajós e Novo progresso) em uma parceria por meio de termo de colaboração firmado entre a secretaria de estado dos povos indígenas com apoio das organizações e coletivos de base da Fepipa nas duas etniregionais. 

A Ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, também usou as redes sociais para destacar o caráter internacional do evento. “Uma alegria receber em Belém, na @casa.maraka, onde fica a sede do @minpovosindigenas durante a #COP30, a Ministra dos Povos Indígenas da Venezuela, Clara Vidal”, escreveu Sonia.

Ela acrescentou: “Nossos países, além de dividirem fronteiras, também possuem uma grande presença indígena. É fundamental esse diálogo para que possamos construir políticas de integração entre os povos de nossos territórios. Sempre bom te ver, minha irmã @claravidalv. Espero que sua estadia no Brasil, com a delegação indígena da Venezuela que veio para a COP, seja boa!”.

Ainda neste domingo, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) realizou uma reunião de alinhamento na Aldeia COP, com representantes de diversos movimentos indígenas que estão chegando a Belém para somar na construção coletiva do evento. Durante o encontro, foram compartilhadas histórias e experiências de participação em edições anteriores da COP, reforçando a importância de colocar os povos indígenas e da floresta no centro do debate climático global.

