O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Hemopa promove campanha de doação de sangue durante a COP 30 em Belém

O atendimento ao público será realizado diariamente

Laura Serejo*
fonte

No local, uma unidade móvel do Hemopa contará com equipe multiprofissional responsável pela triagem, coleta de sangue e orientações aos voluntários (Foto: Bruno Cruz | Agência Pará)

A Fundação Hemopa inicia, nesta quinta-feira (6), uma campanha especial de doação de sangue e cadastro de medula óssea no Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém. A ação seguirá até 21 de novembro e integra a programação paralela da COP 30, reforçando a importância da solidariedade e da saúde dentro da agenda climática e de sustentabilidade.

Como vai funcionar a doação de sangue durante a COP 30?

O atendimento ao público será realizado diariamente, das 9h às 17h, incluindo finais de semana e feriados, para facilitar a participação de moradores, turistas e delegações internacionais que estarão na capital para a COP 30.

No local, uma unidade móvel do Hemopa contará com equipe multiprofissional responsável pela triagem, coleta de sangue e orientações aos voluntários. A estrutura foi planejada para garantir conforto e segurança aos doadores, com fluxo organizado conforme protocolos da Vigilância Sanitária.

Campanha reforça estoques e marca preparação para o Dia Nacional do Doador

A mobilização também antecede o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. Na data, todas as unidades do Hemopa no Pará irão intensificar ações de incentivo à doação e de conscientização sobre a importância do gesto voluntário.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, será o porta-voz da campanha e estará disponível para entrevistas sobre o impacto da doação para o sistema público de saúde e o engajamento da população durante a COP 30.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, é necessário atender aos seguintes requisitos:

  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável)
  • Pesar 50 kg ou mais
  • Estar bem alimentado e descansado
  • Apresentar documento oficial com foto
Palavras-chave

cop 30

saúde

doação de sangue
COP 30
