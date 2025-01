Helder discute parceria com a Uber para geração de renda durante a COP 30 em Belém

O governador Helder Barbalho, anfitrião da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, participou nesta terça-feira (21/1) de uma reunião com Andrew Macdonald, vice-presidente sênior de Operações Comerciais e Mobilidade da Uber, em Davos, na Suíça.

Durante o encontro, realizado no segundo dia da programação do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2025, foi discutida a utilização da plataforma como uma alternativa de geração de renda para os moradores da Região Metropolitana de Belém ao longo do evento climático.

Como resultado da reunião bilateral, os executivos da Uber assumiram o compromisso de desenvolver uma proposta de serviços voltada para valorizar a experiência dos usuários em Belém, contribuindo para a logística e mobilidade durante a COP 30.