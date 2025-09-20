Helder Barbalho leva a COP 30 para a Semana do Clima em Nova Iorque

O governador do Pará, Helder Barbalho, participará na próxima semana da New York Climate Week 2025, uma das principais agendas globais sobre mudanças climáticas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A participação ocorre a menos de dois meses da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém, e busca reforçar a Amazônia como uma peça-chave para soluções climáticas.

Amazônia como solução para o clima

O chefe do executivo estadual vê o evento como uma oportunidade para dar maior visibilidade à Amazônia, mostrando que a região pode ser parte da solução para os desafios ambientais. Helder Barbalho destacou a importância de mostrar ao mundo os preparativos para a COP 30 , que será um marco ao incluir povos tradicionais e comunidades amazônidas na busca por soluções para a crise climática.

"A NY Climate Week é uma vitrine para que possamos mostrar ao mundo o que o Pará e o Brasil estão preparando para a COP 30. É também um espaço para reafirmar que a Amazônia pode ser parte da solução, combinando desenvolvimento sustentável, inclusão social e preservação da floresta”, disse Helder Barbalho.

Inovação e sustentabilidade na pauta

Na agenda, o governador apresentará o projeto Vale Bioamazônico, que busca transformar a biodiversidade regional em um vetor de inovação e bioeconomia. O projeto tem como foco estimular cadeias produtivas, biotecnologia e startups voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais.

"Queremos mostrar que a floresta viva pode gerar riqueza, empregos e oportunidades para a nossa população, com ciência, tecnologia e respeito à natureza. O Vale Bioamazônico é a síntese dessa visão de futuro”, ressaltou o governador.

Além disso, Helder Barbalho apresentará os avanços do Pará em iniciativas de pecuária sustentável, com foco na rastreabilidade do gado e em práticas que conciliam produção e conservação. Outro ponto na agenda será o Sistema Jurisdicional de REDD+, que o estado está implementando para garantir transparência e monitoramento na redução das emissões causadas por desmatamento e degradação da floresta.

Preparativos para a COP30 em Belém

O governador também reforçou o compromisso de fazer da COP30 um evento histórico. "Temos o compromisso de fazer da COP30 um marco para o mundo. Mais do que um evento, ela precisa ser um chamado à transformação. É isso que vamos reafirmar em Nova Iorque e em Belém”, concluiu.

A Semana do Clima de Nova York será realizada de 21 a 28 de setembro de 2025.