Helder Barbalho defende justiça climática em Fórum Lide COP30, no MS

O governador Helder Barbalho defendeu que o Brasil e o mundo só vão alcançar a justiça climática se garantirem condições para que haja justiça social, a partir de políticas públicas inclusivas e participativas. Ele deu exemplos de iniciativas implementadas pelo Pará, construídas a partir dessas premissas, nesta sexta-feira (30), durante o Fórum Lide COP30, no município de Bonito, Mato Grosso do Sul.

O evento reuniu líderes empresariais, especialistas e autoridades para debater o protagonismo do Brasil na COP 30 (30ª Conferência do Clima das Nações Unidas) em Belém, em novembro deste ano.

“Queremos impulsionar a bioeconomia como um dos pilares da economia verde no Pará”, afirmou o governador, para completar em seguida: “Paralelamente, desenvolvemos a estratégia do mercado de carbono, com o Plano Jurisdicional de REDD+, essencial para a transição energética e a redução de emissões. O mundo inteiro busca cumprir suas metas, e nós estamos preparados para oferecer soluções.”

Reflorestamento da Unidade do Xingu em Altamira

Ele destacou a concessão da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, em Altamira, para reflorestamento. “O Brasil não cumprirá suas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas), apenas zerando o desmatamento. É preciso restaurar áreas já degradadas. E o Pará lidera esse processo com a primeira concessão de restauro do país. São 10 mil hectares concedidos por 40 anos, onde o privado fará reflorestamento, captura de carbono e manejo florestal”, ressaltou.

O governador também abordou a rastreabilidade da pecuária como um dos desafios fundamentais para reduzir emissões. “Noventa e seis por cento das emissões do Pará vêm do uso do solo, principalmente da pecuária. Não podemos criminalizar uma atividade que é vocação do Brasil. Por isso, adotamos a rastreabilidade individual do rebanho, do nascimento até o abate, e projetamos que, até o fim de 2026, 100% da pecuária paraense estará rastreada”.

Ele recordou que o Carrefour (rede internacional de supermercados e hipermercados), “que até pouco tempo estava no centro de discussões sobre possíveis embargos à carne brasileira, agora prioriza a compra da carne do Pará, justamente pela credibilidade do nosso programa de rastreabilidade”, destacou.

‘Amazônia é central para o equilíbrio do clima’, afirma Helder

Para o governador, essa transformação econômica, ambiental e social precisa ser reconhecida internacionalmente. “Não podemos ser vistos como os únicos responsáveis pela estabilidade climática, enquanto as sociedades locais pagam essa conta. A Amazônia é central para o equilíbrio do clima, mas lá vivem 29 milhões de pessoas que precisam de emprego, renda, dignidade e qualidade de vida”, defendeu.

“Nós só teremos justiça climática se tivermos justiça social. Cuidar das pessoas é fundamental para construir um modelo de desenvolvimento que envolva quem vive na Amazônia e no Brasil”, frisou o governador Helder.

Michel Temer, ex-presidente do Brasil, disse estar confiante no avanço dos preparativos para a COP em Belém, destacando o trabalho realizado pelo governo. “Helder Barbalho tem estado muitas vezes comigo e dizendo dos preparativos todos que ele faz lá em Belém do Pará, para recepcionar o mundo, porque o mundo todo estará no Brasil, particularmente no Estado do Pará, em novembro deste ano. E fico tranquilíssimo. Quando ouço o Helder Barbalho, eu vejo que o Estado está preparadíssimo para receber a COP30”, disse o ex-presidente.

Helder Barbalho participou do painel de abertura ao lado de Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul; João Doria Jr, co-chairman do Lide; José Mail Rodrigues, prefeito de Bonito; Aurélio Rocha, presidente do Lide MS; João Dória Neto, presidente do Lide; Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide; Nelsinho Trad, senador, e Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

O evento também contou com a participação de nomes como Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil e Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do Brasil.

Hospedagem na COP30 - O governador falou dos principais avanços implementados para a hospedagem. “Nós estamos falando de um evento que deve gerar em torno de 50 mil pessoas ao longo dos 12 dias, sendo que, pelo histórico de Baku, a última COP, 24 mil pessoas adentraram ao evento no principal dia. A partir disso, concebemos estratégias de hospitalidade que vão desde a reforma e modernização dos hotéis existentes em Belém”, afirmou. Ele citou ainda atração de novos hotéis, parceria com plataformas de hospedagem por temporada, além da construção de uma Vila de Líderes.