Helder Barbalho apresenta avanços nos preparativos para a COP30 durante reunião em São Paulo

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou nesta quinta-feira (14), em São Paulo (SP), da Reunião Estratégica de Líderes da Governança, promovida pela Comunitas, organização da sociedade civil que atua na construção de parcerias sustentáveis entre os setores público e privado. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual apresentou os avanços das obras e ações estruturantes para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém.

A reunião é realizada trimestralmente e reúne lideranças públicas e empresariais para avaliar estratégias, discutir resultados e propor soluções de impacto duradouro para a gestão pública. Estiveram presentes, além do governador do Pará, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o deputado federal Pedro Paulo Teixeira e outras lideranças. O secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão, também participou do encontro.

Infraestrutura, sustentabilidade e emprego

Durante sua apresentação, Helder Barbalho detalhou os principais investimentos em infraestrutura urbana, mobilidade, saneamento e hospitalidade, com foco na melhoria da qualidade de vida da população da Região Metropolitana de Belém. Segundo o governador, mais de 5 mil empregos diretos e indiretos já estão sendo gerados com as obras da COP30, que devem beneficiar cerca de 900 mil pessoas.

“As obras estão a todo vapor, gerando empregos e trazendo benefícios para quem vive em Belém. São ações de macrodrenagem, saneamento, tratamento de esgoto, mobilidade, novos transportes e soluções para o deslocamento das pessoas. E claro, também, investimentos em hospitalidade e hotelaria”, explicou Helder Barbalho.

Entre os projetos com maior avanço, o governador destacou o Parque da Cidade, o Porto Futuro II e o Parque Linear Nova Doca, todos com mais de 95% de execução. Também foi mencionada a reforma de escolas que servirão de alojamento temporário durante o evento, além da política pública de capacitação profissional com o programa Capacita COP30.

COP30: protagonismo da Amazônia

O governador reforçou o protagonismo de Belém como sede da COP30 e a importância do evento para impulsionar políticas globais de sustentabilidade, especialmente em um território estratégico como a Amazônia.

“Belém está ficando pronta, para quem vive na cidade e para quem vai nos visitar. Que possamos ter uma COP de implementação, que cuide do meio ambiente, apresente soluções de sustentabilidade e desenvolvimento, valorizando nossa floresta viva e com o simbolismo de fazer a COP na Amazônia, no Pará, a COP do Brasil”, enfatizou.

Atuação da Comunitas no Pará

Desde 2023, a Comunitas tem intensificado seu apoio ao Governo do Pará, especialmente no fortalecimento da gestão pública, com foco na sustentabilidade ambiental e na preparação para a COP30. Entre os destaques está o apoio à modernização e transformação digital da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com o uso de tecnologias para agilizar processos, ampliar a transparência e melhorar a gestão ambiental no estado.

A organização atua hoje em 9 estados e 18 cidades brasileiras, com mais de 400 projetos implementados, e é reconhecida por fomentar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada em prol da eficiência e inovação na administração pública.