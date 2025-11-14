Capa Jornal Amazônia
COP 30

Conheça as regras de acesso, horários e lotação máxima da Green Zone na COP 30

Organização comunica que espaço registra alta procura e visitantes devem saber as normas do evento global

O Liberal
fonte

Green Zone ou Zona Verde tem entrada gratuita e aberta a todas as idades, mas funciona com regras e capacidade limitada de público (Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Em razão do grande movimento, a organização da COP30, em Belém, reforça horários, regras de acesso e o limite de 7.500 visitantes. Por exemplo, por causa do grande fluxo, a entrada pode ser pausada por alguns minutos quando a lotação máxima for atingida.

A Green Zone ou Zona Verde da COP30 está instalada no Parque da Cidade. O espaço conecta a sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais aos diálogos, inovações e iniciativas de sustentabilidade. Aberto ao público, o ambiente busca aproximar a agenda climática do cotidiano das pessoas e ampliar a participação social nos debates sobre o futuro do planeta. 

Para garantir a melhor experiência e a segurança de todos, foram estabelecidas diretrizes de funcionamento e acesso. A Green Zone funciona diariamente, com abertura dos portões às 9h e encerramento às 19h. A entrada é feita exclusivamente pelo Portão principal da Avenida Senador Lemos (Portão 8), enquanto a saída ocorre pelo portão lateral da mesma avenida (Portão 9).

No entanto, a coordenação da COP 30 pede atenção: a entrada é gratuita e aberta a todas as idades, mas a capacidade máxima é de 7.500 pessoas. Quando esse limite é atingido, medidas de segurança são adotadas para garantir a tranquilidade de todos. Em momentos de alta ocupação, os voluntários estarão disponíveis para orientar os novos visitantes.

Para tornar o acesso mais rápido e prático, recomenda-se que os visitantes evitem trazer mochilas e bolsas grandes. A colaboração de todos é fundamental para manter o espírito de cooperação que marca este evento histórico. 

Serviço:

Abertura: 9h  

Local de entrada: Portão principal da Avenida Senador Lemos (Portão 8) 
Encerramento: 19h
Saída: Portão lateral da Avenida Senador Lemos (Portão 9)
Lotação máxima: 7.500 pessoas

.
