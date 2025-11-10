Green Zone garante espaço da sociedade na COP 30

A Green Zone (Zona Verde) na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) é o espaço dedicado à sociedade civil, ao público geral e a eventos paralelos ao núcleo das negociações oficiais. Ela funciona como um local de engajamento, conscientização e troca de ideias, complementando o trabalho diplomático que ocorre na Blue Zone (Zona Azul). É comum que o país anfitrião seja o administrador dessa zona, em vez da Organização das Nações Unidas (ONU), como na zona azul, sendo também um espaço mais aberto e flexível.

Outra diferença importante é que o acesso a Green Zone é gratuito e aberto ao público, mesmo que exija um registro prévio, o que varia em cada edição da conferência. Este ambiente é inclusivo e pretende garantir espaço a diversos setores da sociedade, a exemplo de Organizações não Governamentais (ONGs), empresas privadas, academia, grupos indígenas, jovens, ativistas e comunidades locais. Nela, esses grupos são ouvidos e podem interagir com os participantes da conferência e entre si. É um local de trocas entre o público e a pauta ambiental.

Dentro do espaço ocorrem diversas atividades culturais, exposições e painéis de discussão. O espaço é utilizado para apresentar inovações tecnológicas e soluções práticas para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, desde projetos de energia renovável até iniciativas de conservação ambiental. São palestras, exibições de filmes, workshops interativos e manifestações artísticas para educar e inspirar a ação climática, mostrando o que está sendo feito além das mesas de negociação.

Dentro do espaço, segundo a divulgação oficial do evento, não será permitida a entrada de alimentação externa a que for comercializada nos espaços específicos e não haverá copos, com cada participante recebendo uma garrafa individual para consumo de líquidos no ambiente. No mesmo espaço de consumo, os pagamentos também seguirão o sistema próprio do evento, de cashless, ou seja, com uso de cartão ou pulseira em material 100% reciclado.

O formato consiste na recarga de crédito de um único cartão, que pode ser feita através dos meios tradicionais de pagamento, como crédito, débito, dinheiro em espécie e pix. O objetivo é tornar o consumo interno mais prático e ágil, sendo necessário apenas aproximar os objetos na hora de pagar. No fim do evento, caso haja valores de recarga remanescentes, os participantes podem solicitar o reembolso no aplicativo (https://app.meep.cloud/#/).

Para chegar até a Zona Verde, os participantes possuem diversas opções, entretanto, é importante se atentar as mudanças no trajeto, devido a ruas fechadas em razão do evento. As opções incluem: ônibus convencionais e os especiais para a reunião climática, veículos privados, como táxis e aplicativos, além de opções como bicicletas e patinetes elétricos. A escolha deve considerar a distância da hospedagem em relação ao evento e custos, mas algumas alternativas são gratuitas, a exemplo dos ônibus disponibilizados aos credenciados.

O embarque ocorrerá na área interna da Green Zone destinada a isso, que fica localizada na entrada principal, na Avenida Senador Lemos, mesmo lugar onde ocorrerá o desembarque. Não haverá estacionamento no local do evento, por isso, é importante se atentar essas instruções, caso se utilize veículos regulares do município ou próprios, pois na área não é permitida a permanência.

Programação

O primeiro dia oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), no dia 10 de novembro, abre com programações que debatem o papel da sociedade civil na agenda climática e o seu papel de transformação. As atividades iniciam às 13h com a inauguração do “Pavilhão: Plano Clima” e seguem até às 19h com uma atividade sobre o “Papel central das mulheres na gestão da água: desafios e oportunidades para um futuro sustentável”.

Do segundo dia em diante, todas as ações ocorrem a partir das 10h e seguem até às 18h30, sempre com ações que abordam temas diversos dentro da pauta climática. Essas atividades se concentram em dois auditórios, nomeados como Jandaíra e Uruçu.

Confira a programação do primeiro dia

13:00 - 14:00 (Auditório Jandaíra) - Inauguração do Pavilhão: Plano Clima

13:00 - 14:00 (Auditório Uruçu) - Transitar das Urgências para as Alternativas: a sociedade civil mobilizada no enfrentamento à crise climática nas cidades

14:15 - 15:15 (Auditório Jandaíra) - Implementando a Adaptação Climática nas Cidades

14:15 - 15:15 (Auditório Uruçu) - Da Medição à Ação: Transparência nos Inventários de GEE e Integração com Estratégias Empresariais de Neutralidade Climática

15:30 - 16:30 (Auditório Jandaíra) - A importância da participação social na COP - Soluções e aportes da Sociedade Civil para o Regime Multilateral do Clima

15:30 - 16:30 (Auditório Uruçu) - Incorporando a Biodiversidade na Adaptação às Mudanças Climáticas por meio de Soluções Baseadas na Natureza

16:45 - 17:45 (Auditório Jandaíra) - Cidades Verdes Resilientes - enfrentamento calor urbano

16:45 - 17:45 (Auditório Uruçu) - Economia Circular para Transformação Ecológica: Instrumentos Financeiros e Regulatórios

18:00 - 19:00 (Auditório Jandaíra) - Bancada do Clima e as cidades em transformação: como o legislativo pode liderar a adaptação climática urbana?

18:00 - 19:00 (Auditório Uruçu) - Papel central das mulheres na gestão da água: desafios e oportunidades para um futuro sustentável