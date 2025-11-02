Governo entrega Parque Linear e Terminal Hidroviário da Tamandaré nesta segunda (3)

O governador do Estado, Helder Barbalho, vai inaugurar, a partir das 17h desta segunda-feira (3), o Parque Linear e o Terminal Hidroviário da avenida Almirante Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Essas duas obras integram o conjunto de investimento do Governo do Estado de preparação da capital paraense para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada de 10 a 21 deste mês. Os dois espaços somam investimento de R$ 176 milhões, com recursos do Governo Estadual e do BNDES.

Mais de 100 mil pessoas de quatro bairros de Belém serão beneficiadas com a entrega do Parque Linear da Tamandaré. Essa obra tem investimento de R$ 154 milhões, provenientes de recursos do Estado e BNDES, e gerou 420 empregos diretos.

O Parque oferece espaços de convivência e lazer, com quiosques, ciclovia, parque infantil, fonte interativa, parque pet, academia ao ar livre, anfiteatro e áreas para contemplação. Ao longo das nove quadras, cerca de 80 novas árvores foram plantadas. O parque possui 2,5 km de pavimentação, urbanização, paisagismo, instalação de passarelas e construção de cinco novas comportas para controle do fluxo das marés.

Terminal

O Governo estadual também entregará o Terminal Hidroviário da Tamandaré. Essa hidroviária beneficiará 500 passageiros por dia e tem capacidade para receber até 50 embarcações diariamente. Com investimento de cerca de R$ 22 milhões, será a nova opção de saída de embarcações de Belém para Barcarena e Ilha do Combu.

O Terminal Hidroviário possui cerca de 1.300 m² de área construída, conta com dois pavimentos climatizados, mirante, cobertura para embarque e desembarque, elevador, oito banheiros, 12 salas administrativas, duas lojas, restaurante/lanchonete e estacionamento. O local foi projetado com sistemas de energia solar e monitoramento por câmeras, garantindo sustentabilidade e segurança.