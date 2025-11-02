Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Governo entrega Parque Linear e Terminal Hidroviário da Tamandaré nesta segunda (3)

Dois espaços somam investimento de R$ 176 milhões, com recursos do Governo Estadual e do BNDES

Eduardo Rocha
fonte

Maquete eletrônica do Parque Linear da Tamandaré (Foto: Divulgação)

O governador do Estado, Helder Barbalho, vai inaugurar, a partir das 17h desta segunda-feira (3), o Parque Linear e o Terminal Hidroviário da avenida Almirante Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Essas duas obras integram o conjunto de investimento do Governo do Estado de preparação da capital paraense para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada de 10 a 21 deste mês. Os dois espaços somam investimento de R$ 176 milhões, com recursos do Governo Estadual e do BNDES.

Mais de 100 mil pessoas de quatro bairros de Belém serão beneficiadas com a entrega do Parque Linear da Tamandaré. Essa obra tem investimento de R$ 154 milhões, provenientes de recursos do Estado e BNDES, e gerou 420 empregos diretos. 

O Parque oferece espaços de convivência e lazer, com quiosques, ciclovia, parque infantil, fonte interativa, parque pet, academia ao ar livre, anfiteatro e áreas para contemplação. Ao longo das nove quadras, cerca de 80 novas árvores foram plantadas. O parque possui 2,5 km de pavimentação, urbanização, paisagismo, instalação de passarelas e construção de cinco novas comportas para controle do fluxo das marés. 

Terminal

O Governo estadual também entregará o Terminal Hidroviário da Tamandaré. Essa hidroviária beneficiará 500 passageiros por dia e tem capacidade para receber até 50 embarcações diariamente. Com investimento de cerca de R$ 22 milhões, será a nova opção de saída de embarcações de Belém para Barcarena e Ilha do Combu. 

O Terminal Hidroviário possui cerca de 1.300 m² de área construída, conta com dois pavimentos climatizados, mirante, cobertura para embarque e desembarque, elevador, oito banheiros, 12 salas administrativas, duas lojas, restaurante/lanchonete e estacionamento. O local foi projetado com sistemas de energia solar e monitoramento por câmeras, garantindo sustentabilidade e segurança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

parque linear da tamandaré e terminal hidroviário
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda