COP 30: Belém ganha apoio da União Europeia para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Com o objetivo de mapear as áreas e os resultados dos gases de efeito estufa na capital paraense, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), e a União Europeia, representada pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) e pela rede Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI América do Sul), realizarão, no período de seis meses, o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belém.

A cerimônia para firmar a parceria foi realizada na segunda-feira, 12, na sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), durante o primeiro dia do evento "Kick-Off do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa", que é para realizar a preparação para a COP 30, que será em 2025, na capital paraense.

O inventário envolverá a participação das entidades municipais, sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa, Organizações Não-Governamentais e a imprensa.

Evento preparatório para a COP 30

O “Kick-Off do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa”, evento promovido pela Prefeitura de Belém, termina nesta terça-feira (13) com programação dedicada às questões ambientais. A programação começa às 8h e vai até 16h30 na Sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

O objetivo do evento é mapear as áreas e os resultados dos gases de efeito estufa na capital paraense e avançar com os debates sobre pautas climáticas em Belém, para tornar a cidade uma referência nacional e mundial em relação às boas práticas de desenvolvimento urbano sustentável, tendo em vista que a cidade foi escolhida como sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Nesta terça (13), o primeiro debate é sobre a “Sessão de da Comissão das Mudanças Climáticas de Belém”, o qual será feita a instalação de Grupo de Trabalho do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O debate será feito por Cláudio Alberto Puty, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão de Belém, Iris Coluna que é Assessora Regional de Medição, reporte e verificação ICLEI América do Sul e Rodrigo Corradi que é Secretário Executivo Adjunto do ICLEI América do Sul

Como forma de apresentar conceitos sobre mudança do clima e sensibilizar atores locais sobre a importância da atuação de governos locais na agenda climática, os Membros da Comissão de Mudanças Climáticas de Belém, representantes de diferentes Secretarias, de instituições do Grupo de Trabalho, fornecedores de dados e outros atores relevantes vão realizar a primeira sessão de Capacitação e Sensibilização sobre a Atuação Local no Enfrentamento à Emergência Climática.

Outro debate importante do dia é a 2ª Sessão de Capacitação e Sensibilização sobre o Processo de Aquisição de Dados, Reportes e Monitoramento. A ideia é apresentar plataformas e ferramentas para se obter e tratar dados sobre emissões de gases de efeito estufa, sensibilizar e instruir atores locais sobre a importância de se reportar e monitorar suas emissões.

Durante a cerimônia de abertura, nesta segunda (12), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou que é importante Belém apresentar à COP políticas públicas "voltadas a cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (da ONU), feitas com base em estudos e pesquisas", disse o prefeito.

A partir do inventário será possível entender o perfil da cidade e, assim, traçar ações prioritárias para o governo municipal atuar no combate ao aquecimento global.

"Essa parceria entre a Prefeitura de Belém e o ICLEI renderá bons frutos, um levantamento rigoroso de toda a situação climática em Belém, dos impactos da urbanização e a população de mais de 1,5 milhão de habitantes. De modo que todos esses impactos serão medidos e também todas as possibilidades de remediar essas situações que produzem crises climáticas", afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), e a União Europeia, representada pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) e pela rede Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI América do Sul).

COP 30

Belém vai sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em 2025. A informação foi anunciada no dia 26 de maio, após confirmação da ONU, pelo Governo Federal.

A COP é uma conferência global com representantes de centenas de países que ocorre todos os anos e que tem como principal objetivo conter as consequências da crise climática causada pelo ser-humano.