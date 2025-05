Estado alcança 22 mil pessoas com certificados do 'Capacita COP30'

O governo do Pará alcançou, em um ano, a marca de 22 mil certificações pelo programa Capacita COP30. Os números foram fechados, nesta segunda-feira (12), com a entrega de novos dois mil certificados aos concluintes de cursos de qualificação, em áreas como turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.

A iniciativa estadual investe em formação profissional, preparando mulheres e homens para atuarem no mercado de trabalho, internalizando as oportunidades com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

A partir de agora, o governo estadual vai seguir com a oferta dos cursos gratuitos, e também trabalha na criação de uma plataforma para conectar as pessoas certificadas às empresas interessadas em contratar essa mão de obra especializada. A tecnologia estará disponível nas próximas semanas.

Plataforma vai conectar concluintes certificados a empresas

De acordo com o Estado, a plataforma vai funcionar como um banco de currículos, no qual, quem se qualificar pelo Capacita COP30, poderá se cadastrar. Ao mesmo tempo, empresas dos setores de turismo, hotelaria, serviços e gastronomia também podem se inscrever para selecionar e contratar os profissionais.

“Este é o nosso desafio: agir para que essa mão de obra qualificada seja aproveitada pelas empresas, aqui no Pará. Vamos conectar quem está atrás de mão de obra com quem se qualificou”, frisou o governador Helder Barbalho, na solenidade de entrega dos certificados, nesta segunda-feira, no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, em Belém.

Em Belém, Helder Barbalho em evento do Capacita COP 30

Helder Barbalho destacou que o "Capacita COP30" foi uma ideia da vice-governadora, Hana Ghassan, para garantir que, durante a conferência, a força de trabalho local seja priorizada. “A Hana defendeu a capacitação dos paraenses para que, durante a COP30, não fosse aproveitada somente a mão de obra de fora do Estado. A qualificação profissional, por meio do Capacita, também é um legado da COP”, disse ele.



A vice-governadora Hana Ghassan, que também preside o Comitê Estadual da COP30, destacou o legado do Capacita COP30 para a economia local. “Quero parabenizar a todos vocês que estão investindo no sonho de vocês ao se qualificar. Ao fazermos isso, estamos fazendo parte da vida de vocês e ajudando a dar esse passo importante, que é a qualificação”, disse Hana.



Moradores das ilhas e periferias também são beneficiados



Considerado um dos maiores programas de qualificação e formação profissional do país, o Capacita COP30 representa uma oportunidade para mulheres e homens de diversas faixas etárias e de todas as regiões do Estado. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com o apoio de outros 25 parceiros, entre secretarias de Governo, instituições de ensino e entidades da iniciativa privada.



Em Belém, o programa beneficia tanto os moradores de bairros centrais quanto de áreas periféricas, além de pessoas que vivem nos distritos e nas ilhas. É o caso do líder comunitário da Ilha do Combu, Ednei Nascimento. Ele recebeu o certificado pelo curso de Gestão em Turismo, das mãos do próprio governador Helder Barbalho.

“A COP30 já é vivida por nós, e essa capacitação ocorreu de forma presencial. Foi o segundo curso que fiz — o primeiro foi de marketing em Turismo”, enfatizou Edinei Nascimento.

Na turma de Ednei estava a empreendedora Ana Cardoso, de 61 anos, que mantém um meio de hospedagem na Ilha do Combu. “O Capacita COP30 atravessou o rio e chegou até a nossa comunidade. Foram mais de 40 horas de aula, no formato presencial, para que a gente pudesse desenvolver projetos próprios e garantir renda com práticas sustentáveis na ilha”, destacou.



Histórias de superação e novos rumos

Colegas no curso de Panificação e Confeitaria, Ednan Araújo, de 29 anos, e Valéria Santos, de 48, foram juntos buscar o certificado. Ambos compartilham o desejo de empreender com o conhecimento adquirido. Ela, moradora do bairro Parque Verde, já tem um negócio no ramo da alimentação fora do lar. “O curso me permitiu conhecer novas técnicas e receitas. Isso ampliou o horizonte para um novo caminho que posso seguir”, disse Valéria. Ednan quer abrir uma pizzaria.



A estudante Grasielly de Nazaré, de 18 anos, concluiu o curso de inglês e espera conquistar uma vaga no mercado. “Concluí o ensino médio e fiz o curso. A grade foi mais intensa do que eu teria em um cursinho particular. Agora, estou colocando essa formação no meu currículo e pretendo fazer novos cursos pelo Capacita COP30. Vi que há cursos também no formato de Ensino a Distância”, contou.



Novas turmas e mais oportunidades

Nesta terça-feira (13), o programa Capacita COP30 inicia uma nova etapa com a abertura de 1.200 vagas em cursos nas áreas de turismo, gastronomia e atendimento ao público. As aulas presenciais serão realizadas nas cidades de Belém, Castanhal, Salinópolis, Soure, Salvaterra e Santarém.



Entre os cursos disponíveis estão: hotelaria e meios de hospedagem, marketing digital para o setor turístico, turismo digital, inteligência artificial aplicada ao turismo, inglês básico e avançado para negócios turísticos, cozinha amazônica, oratória, turismo receptivo, garçom e garçonete, hospitalidade e lazer, gestão de turismo sustentável, Libras básico, manipulação e conservação de alimentos e influenciador digital.



Para o secretário da Sectet, Victor Dias, a qualificação da mão de obra paraense é fundamental para garantir que os benefícios da COP30 cheguem diretamente à população.

“A qualificação profissional amplia oportunidades para a nossa população e garante que os benefícios desse grande evento internacional sejam sentidos de forma concreta pela sociedade paraense. Já estamos na nona oferta de cursos promovida pela Sectet, reafirmando nosso compromisso com a inclusão, o desenvolvimento sustentável e a geração de renda para a nossa gente”, destacou.



Serviço:

As inscrições para os cursos estão abertas e devem ser feitas por meio da plataforma oficial do programa: capacitacop30.pa.gov.br.