Encontro discute papel do jornalismo na cobertura de grandes eventos na Amazônia

A Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (ABEJ), em parceria com a Universidade da Amazônia (UNAMA), promoverá nos dias 11 e 12 de dezembro o 2º Encontro Regional de Ensino de Jornalismo do Norte (EREJOR NORTE) 2024. O evento, gratuito e online, terá como tema central “Jornalismo e grandes eventos na Amazônia” e trará reflexões sobre a cobertura jornalística de marcos importantes na região, como a COP 30. As inscrições podem ser realizadas por meio deste link.

Programação diversificada e foco acadêmico

O evento começa na quinta-feira, 11 de dezembro, às 19h, com a abertura oficial conduzida por representantes da ABEJ e da UNAMA. Logo após, ocorre a mesa de debates “O ensino do jornalismo e a cobertura de grandes eventos na Amazônia”, mediada pela Profa. Dra. Lúcia Helena Mendes Pereira (UFT) e com participação de acadêmicos renomados como Prof. Dr. Francisco Aquinei Queirós (UFAC), Prof. Dr. Thiago Almeida Barros (UNAMA) e Prof. Dr. Allan Rodrigues (UFAM).

No dia 12, sexta-feira, a programação continua às 16h com uma reunião dos coordenadores de cursos de Jornalismo da região, promovendo articulação e troca acadêmica. Às 19h, ocorre a segunda mesa de debates, “Jornalismo profissional, Amazônia e COP-30”, mediada pelo Prof. Dr. Rodolfo Marques (UNAMA), com a participação de Franssinete Florenzano (Portal Uruá-Tapera), Felipe Melo (Grupo Liberal) e Carolina Menezes (Diário do Pará).

Contexto estratégico para a Amazônia

A realização do EREJOR NORTE ocorre em um momento crucial para a Amazônia, que se prepara para sediar a COP-30, em 2025, em Belém. O evento discutirá os desafios e oportunidades que essa conferência representa para a região, além de analisar a cobertura jornalística de grandes eventos e o papel do jornalismo na promoção do desenvolvimento sustentável. A programação reforça a relevância de dar visibilidade às vozes locais em debates globais, posicionando o jornalismo como ferramenta essencial para impulsionar o protagonismo amazônico no cenário internacional.