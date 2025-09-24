Empresas de 60 países entregam carta com prioridades para a COP30

Na Semana do Clima de Nova York, de 21 até domingo (28), em Nova York (EUA), a coalizão empresarial Sustainable Business COP (SB COP) entregou ao presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, um documento com prioridades do setor privado para a agenda climática. A iniciativa reúne organizações de mais de 60 países, que representam cerca de 31 milhões de empresas, responsáveis por 77% do PIB mundial.

A Semana do Clima acontece paralela às sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), também em Nova York. O texto entregue ao embaixador brasileiro apresenta cinco ambições centrais: acelerar a transição energética, destravar financiamento climático, garantir uma transição justa, tornar cadeias produtivas mais sustentáveis e reforçar a colaboração global, incluindo a convergência dos mercados de carbono.

Entre as propostas práticas estão triplicar a capacidade instalada de energias renováveis até 2030, dobrar a eficiência energética no mesmo período, integrar créditos de carbono de alta integridade em mercados regulados e preparar a força de trabalho para a economia verde, área que hoje recebe apenas 0,5% dos fluxos globais de financiamento climático.

Ao receber o documento, Corrêa do Lago destacou o protagonismo brasileiro na construção da nova economia verde.