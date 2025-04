Empresário é nomeado por Lula Campeão de Alto Nível da COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a escolha do empresário Dan Ioschpe como Campeão de Alto Nível do Clima para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada pelo Brasil em novembro, na cidade de Belém. Com a nomeação, Ioschpe terá a missão de apoiar a Presidência da COP 30 na coordenação da agenda de ação, incentivando o fortalecimento de iniciativas voluntárias e a ampliação do engajamento do setor privado na implementação do Acordo de Paris

“Recebo essa missão com grande entusiasmo e senso de responsabilidade”, declarou Ioschpe. “A transição energética é um dos pilares do desenvolvimento socioeconômico global e, para o Brasil, representa uma oportunidade única de liderança nesse processo. Meu objetivo será integrar o máximo possível de agentes da sociedade para impulsionar soluções climáticas que respeitem a diversidade das iniciativas já existentes e incentivem novas oportunidades.”

Ioschpe acumula uma trajetória sólida no setor empresarial. Atualmente, preside o conselho de administração da Iochpe-Maxion e integra os conselhos de administração da WEG, Marcopolo e Embraer. Também é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e, em 2024, esteve à frente do Business 20 (B20) durante a presidência brasileira do G20, uma experiência que, segundo ele, contribuirá para sua nova função.

“A experiência no B20 foi extremamente enriquecedora, pois mostrou a importância do diálogo entre o setor público e privado na construção de soluções conjuntas. Agora, na COP 30, levarei essa mesma abordagem colaborativa para garantir que os esforços climáticos contem com a participação ativa do setor produtivo”, afirmou.

Nomeação é elogiada por especialistas e líderes globais

A escolha de Ioschpe foi bem recebida por autoridades envolvidas na organização da COP 30. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente-designado da conferência, destacou a relevância da nomeação para a coordenação dos esforços brasileiros.

“Com Dan Ioschpe como Campeão de Alto Nível do Clima, a equipe da COP 30 se fortalece ainda mais. Assim como demonstrou no G20, ele terá um papel fundamental para conectar as prioridades do Brasil à ação do setor privado global. Sua capacidade de articulação será essencial para garantir que o setor empresarial esteja engajado na transição para uma economia mais sustentável”, afirmou Corrêa do Lago.

Simon Stiell, Secretário-Executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), também elogiou a nomeação e ressaltou o papel estratégico do empresário.

“Dou as calorosas boas-vindas a Dan Ioschpe nesta posição de liderança na COP 30. Sua experiência no setor privado será crucial para ampliar a participação de empresas e investidores na transformação climática. Precisamos unir forças para manter o limite de 1,5°C de aquecimento global ao nosso alcance, e essa cooperação com o setor privado será determinante. Acredito que sua capacidade de articulação fortalecerá os esforços voluntários e ampliará as soluções climáticas disponíveis”, destacou Stiell.

Função do campeão de alto nível e o Acordo de Paris

Criada na COP 21, em 2015, a função de Campeão de Alto Nível do Clima foi estabelecida para conectar iniciativas voluntárias de cidades, estados, empresas, investidores e outras partes interessadas ao esforço dos governos nacionais na implementação do Acordo de Paris. O papel do Campeão é fomentar e fortalecer iniciativas climáticas ambiciosas e garantir que ações do setor privado estejam alinhadas às metas climáticas globais.

A Parceria de Marraquexe para Ação Climática Global, reconhecida na COP 22, em 2016, apoia o trabalho do Campeão de Alto Nível, promovendo engajamento contínuo de agentes econômicos e sociais na agenda climática.

“O setor produtivo tem um papel essencial na transição para uma economia de baixo carbono. Conectar diferentes setores, incentivar investimentos em tecnologias limpas e fortalecer compromissos voluntários são tarefas fundamentais para que possamos avançar. Como Campeão de Alto Nível, estarei empenhado em criar pontes entre empresas, governos e organizações para garantir que a ação climática seja prática e eficaz”, explicou Ioschpe.

O setor produtivo na COP 30

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforçou que a experiência de Ioschpe no setor produtivo será um diferencial para a COP 30.

“O Brasil tem um enorme potencial para liderar a transição ecológica, e a indústria nacional precisa estar inserida nesse processo de forma ativa. Dan Ioschpe, além de sua trajetória de sucesso no setor empresarial, demonstrou no B20 uma grande capacidade de diálogo com diferentes agentes. Agora, como Campeão de Alto Nível do Clima, ele poderá contribuir para uma ação climática mais integrada, que reconheça a diversidade dos atores econômicos e a urgência da transição justa”, afirmou Marina Silva.

A CEO da COP 30, Ana Toni, destacou a relevância da agenda de ação, um dos quatro pilares da conferência, ao lado da cúpula de chefes de Estado, das negociações climáticas e da mobilização global.

“A agenda de ação terá um papel ainda mais crítico na próxima década do Acordo de Paris. Precisamos garantir que as iniciativas já firmadas sejam implementadas de forma efetiva, e para isso, o envolvimento do setor produtivo é indispensável. A experiência de Dan Ioschpe será fundamental para transformar compromissos em realidade, aproximando empresas, investidores e governos nesse esforço conjunto”, ressaltou Ana Toni.

Parceria internacional e olhar para o futuro

Ioschpe atuará em parceria com Nigar Arpadarai, Campeã de Alto Nível do Clima da COP 29, realizada em 2024 em Baku, no Azerbaijão. Os dois trabalharão juntos para fortalecer a cooperação global e ampliar a participação de empresas e cidades nas iniciativas climáticas.

“É uma alegria receber Dan Ioschpe nessa posição enquanto impulsionamos o progresso de Baku a Belém”, afirmou Arpadarai. “Acredito que podemos construir uma parceria sólida e impactante, trabalhando lado a lado para ampliar ações climáticas ambiciosas com empresas, cidades e comunidades ao redor do mundo. O esforço coletivo será essencial para acelerar a transição para um futuro mais saudável, seguro e próspero para todos.”

Além do Campeão de Alto Nível do Clima, a COP 30 contará com um Campeão Climático da Juventude, responsável por representar a participação dos jovens nas decisões climáticas. A Secretaria-Geral da Presidência da República já divulgou uma lista com 24 candidatos pré-selecionados, que estão em fase de avaliação pela Presidência da COP 30.

Ioschpe reforçou a necessidade de engajamento de todas as partes envolvidas no debate climático e destacou que sua nomeação representa um compromisso direto com a busca por soluções concretas.

“Não podemos mais nos dar ao luxo de postergar ações. A COP 30 será um momento de convergência entre governos, sociedade e setor privado, e meu papel será garantir que todos esses esforços se conectem de maneira eficaz. Precisamos transformar promessas em resultados tangíveis, e esse será meu compromisso à frente dessa missão”, concluiu.