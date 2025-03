Embratur aposta na COP 30 para consolidar Amazônia como destino turístico sustentável

“O turismo pode ser para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX”. A afirmação é do presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, em entrevista exclusiva durante a 35ª edição da BTL, Better Tourism Lisbon Travel Market. O evento, um dos maiores do setor na Europa, começou no dia 12 e termina nesta domingo (16), no Parque das Nações, em Lisboa.

Com o tema “o destino dos destinos”, além da geração de negócios, a Better Tourism chama a atenção para o futuro do setor e a necessidade de trabalhar um turismo sustentável para se adequar ao novo normal das alterações climáticas no planeta.

Marcelo Freixo destaca que o turismo é o grande motor de um novo modelo de desenvolvimento e que a Amazônia precisa se consolidar como um destino turístico. “Quando falamos de turismo, estamos falando de geração de emprego sustentável com responsabilidade climática”, afirma.

“Queremos que um dos grandes resultados da COP, além dos tratados e acordos sobre o futuro do planeta, seja a consolidação da Amazônia como um destino turístico relevante. Precisamos fomentar uma atividade econômica legal dentro da Amazônia para combater as atividades ilegais, e o turismo é uma das principais soluções”, analisa o presidente da Embratur.

Simone Pereira, Rede Viva Marajó na BTL (João Ramid / Especial para O Liberal)

As imagens da Amazônia circularam na BTL com a mensagem de um turismo que preserva o meio ambiente, com destaque para o Amazonas e Alter do Chão, em Santarém, no Pará. Soure, no Marajó, também participou através do movimento Viva Marajó.

O representante dos povos indígenas do povo potiguar, da Paraíba, Ezequiel Maria (Kaberekoara), levou para a BTL 2025, em Lisboa, a mensagem do turismo sustentável que deu certo na reserva Potiguar.

"Preservar é manter como está. Já conservar exige participação, que significa interagir, cuidar e usufruir. A Baía da Traição, minha terra potiguara, é um paraíso de praias, turismo ecológico e fauna exuberante”, afirma o indígena, que é professor.

Amazônia atrai investimentos internacionais para o turismo a partir da COP30

Fundador e presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida (João Ramid / Especial para O Liberal) (João Ramid / Especial para O Liberal)

O fundador e presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, recebeu O Liberal, na BTL 2025, para conversar sobre o novo hotel cinco estrelas do grupo que será inaugurado no dia 9 de outubro, em Belém.

O projeto será entregue dentro do prazo. "Nunca falhamos até hoje”, afirmou o presidente, que revelou detalhes da nova unidade. O Vila Galé Amazônia, Belém, contará com 227 apartamentos, dois restaurantes, SPA e uma área de eventos.

O presidente do grupo afirma que a área portuária de Belém ganhará uma nova vida com a chegada do Vila Galé Amazônia. O hotel está localizado ao lado da Estação das Docas, espaço gastronômico, e do mercado do Ver-o-Peso. “Essa região se tornará um polo promissor, impulsionado também pelo Vila Galé Amazônia”, declarou.

“Eu gosto muito de Belém, uma cidade que ainda conserva vestígios de um passado próspero. Acredito que a COP30 contribuirá para renovar a percepção sobre a cidade. Belém possui praças antigas encantadoras, jardins e coretos, e tudo isso será revitalizado”, lembra o fundador do Vila Galé.

Os hotéis do Vila Galé sempre adotam um tema. “O Vila Galé Amazônia prestará uma homenagem à mulher em todas as suas vertentes: a mulher mãe, escritora, poeta, cientista, professora, designer, e em diversas atividades culturais”, contou o empresário.

Dono de um grupo de 49 hotéis de luxo, o presidente do grupo revelou está tratando pessoalmente do paisagismo do novo hotel. “Eu mesmo estou projetando o espaço com a temática da Amazônia. Em vez de seguirmos um estilo tradicional, utilizaremos exclusivamente árvores nativas da região, como o açaí, pois acreditamos que essa é a melhor homenagem que podemos fazer à Amazônia”, declara.

Além do resort de Belém, também está em construção, em um prédio histórico, um hotel de luxo da marca em Ouro Preto (MG).

Destino Brasil volta a ter escritório na Europa

A BTL em Lisboa também marcou a reabertura do escritório da Embratur na Europa com sede na capital portuguesa, que passou sete anos fechado. A cerimônia aconteceu no espaço do Brasil, o segundo maior do evento, depois de Portugal, que é o anfitrião.

Autoridades brasileiras na reabertura do escritório da Embratur em Lisboa (João Ramid / Especial para O Liberal)

À frente do escritório da Embratur na Europa, Lilás Nascimento, informa que o escritório de Lisboa representa a oportunidade presencial do Brasil no mercado europeu de abrir as portas do continente para novos negócios. “A gente já tem um planejamento traçado nos mercados estratégicos. A COP 30 é um momento muito importante. Estamos atentos para trabalhar no sentido de levantar essa bandeira da sustentabilidade com inovação. Os destinos brasileiros vão poder usufruir dessa nossa presença agora novamente aqui em Portugal para toda a Europa”, afirma.

O escritório da Embratur reforça o trabalho da APEX Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que voltou à Portugal presencialmente em 2023. Apex Brasil em Lisboa tem o objetivo de promover as exportações brasileiras, atrair investimentos estrangeiros e apoiar a internacionalização de empresas.

O chefe da Apex Brasil e Portugal, Paulo Matheus, diz que é muito mais fácil para o empresário brasileiro quando tem apoio local. “Nós fazemos um trabalho ainda no Brasil para que as empresas ganhem um grau de maturidade antes de chegarem na Europa”, afirma.

Paulo Matheus, chefe da Apex Brasil em Portugal (João Ramid / Especial para O Liberal)

Paulo Matheus diz que a Apex também é um caminho facilitador para a bioeconomia. “Nós estamos hoje trabalhando com comunidades extrativista e cooperativas da Amazônia e capacitando essas pessoas para que elas possam chegar a esse mercado da bioeconomia, que é um grande mercado”, ressalta o chefe da Apex Brasil em Portugal.

"Onde tem turismo, tem negócio", afirma. Na última edição da BTL, a Embratur fechou acordo com a TAP, conectando diferentes regiões do Brasil e facilitando tanto o trânsito de turistas quanto o comércio de negócios. “Onde há transporte, há oportunidades econômicas chegando”, afirma Paulo Matheus.