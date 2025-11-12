Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Em um ano, indústria cervejeira avança 10% na reciclagem de vidro na Região Norte

Setor antecipa metas nacionais e reforça ações de logística reversa durante a COP 30, em Belém

Gabriel da Mota
fonte

Márcio Maciel, presidente executivo do Sindicerv (Ivan Duarte / O Liberal)

A indústria cervejeira brasileira registrou avanço de quase 10% na reciclagem de vidro na Região Norte no último ano, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). O resultado reflete a intensificação das políticas de sustentabilidade e logística reversa no setor, que já alcança índices expressivos em outras frentes, como a reciclagem de alumínio, próxima de 100%. Em Belém para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), executivos do Sindicerv têm destacado esses e outros avanços do setor.

Outros dados positivos do setor mostram que o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. A indústria cervejeira representa 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e gera cerca de 2,5 milhões de empregos em toda a cadeia produtiva. No Pará, o segmento é expressivo, com 22 cervejarias em operação e aproximadamente 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

image Márcio Maciel, presidente executivo do Sindicerv (Ivan Duarte / O Liberal)

De acordo com o presidente executivo do Sindicerv, Márcio Maciel, a indústria é fortemente conectada à sustentabilidade, com práticas de agricultura regenerativa e uso de 100% de energias limpas em várias cervejarias. “O Pará, sem dúvida, é um dos estados com maior potencial, tanto por sua estrutura quanto por sediar a COP. Toda a discussão sobre economia circular e sustentabilidade está mais viva aqui”, afirmou.

Embalagens circulares

No segundo dia da conferência, nesta terça (11), Maciel e a gerente de sustentabilidade da entidade, Priscilla Gurgel, participaram de dois painéis sobre economia circular na Green Zone (Zona Verde), aberta ao público. Nesta quarta (12), os executivos também visitaram a sede do Grupo Liberal, em Belém, onde apresentaram ao CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), Ronaldo Maiorana Jr., um panorama da atuação do setor e reforçaram a importância da parceria entre governos e indústria para ampliar as ações ambientais.

image Executivos foram recebidos na sede do Grupo Liberal pelo CEO da Inbepa, Ronaldo Maiorana Jr. (Ivan Duarte / O Liberal)

A indústria cervejeira é pioneira na retornabilidade de embalagens de vidro desde os anos 1960. Hoje, 81% das garrafas de vidro são retornáveis, e mais de 85% de todas as embalagens utilizadas no setor são consideradas circulares — ou seja, reutilizadas ou recicladas. Além do vidro, as latas de alumínio atingiram 97% de reciclagem no ano passado, enquanto os barris de chope são 100% retornáveis e reciclados ao fim da vida útil.

Segundo Priscilla Gurgel, o principal desafio logístico na região Norte é a distância dos polos vidreiros, concentrados no litoral. “O transporte de material pesado encarece o processo e aumenta as emissões. Mas temos conseguido destinar o vidro reciclado a outras indústrias, como a de construção civil, para a produção de tinta reflexiva e cimento”, explicou.

image Priscilla Gurgel, gerente de sustentabilidade do Sindicerv (Ivan Duarte / O Liberal)

Metas antecipadas

A indústria também tem antecipado metas nacionais. O índice de conteúdo reciclado — que mede a proporção de material reaproveitado nas embalagens — já é de 36%, meta inicialmente prevista para 2032. A gerente destacou ainda que o sucesso da logística reversa depende da atuação conjunta do poder público: “Para que eu consiga pegar uma embalagem de volta, a cidade tem que ter no mínimo coleta seletiva”, disse.

Com a adoção de rotas mais eficientes e a eletrificação gradual de frotas, o setor pretende reduzir ainda mais as emissões e os resíduos no ciclo produtivo. “Esse é um passo super importante no ambiente que estamos vivendo hoje”, concluiu Maciel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

sindicerv

indústria cervejeira

sustentabilidade

região norte

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda