Em Belém, palestra ‘Hotelaria na COP30’ orienta setor sobre benefícios fiscais

Em Belém, nesta quarta-feira (30), a Associação Comercial do Pará (ACP) em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira e a empresa Ibyte promovem a palestra “Hotelaria na COP30: Saiba como aproveitar os benefícios fiscais”. O evento é dirigido a empresários e profissionais do setor hoteleiro, e vai acontecer das 8h às 12h, na sede da ACP, na avenida Presidente Vargas.

De acordo com as organizadoras, o encontro tem o propósito de apresentar estratégias para que hotéis e empresas do setor estejam preparados para a crescente demanda com a realização da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).

A iniciativa também quer orientar sobre como “utilizar os incentivos fiscais disponíveis, medidas do governo estadual para auxiliar na estruturação da rede hoteleira para o evento climático de maior relevância mundial, que acontecerá em Belém, em novembro deste ano”, diz a ACP.

A ACP destaca que "o setor produtivo desempenha um papel fundamental na construção de soluções sustentáveis, e a ACP em parceria com a ABIH vem atuando como ponte entre empresas, governo e sociedade civil. A proposta da palestra é fortalecer esse diálogo, com foco na inovação e no crescimento responsável”.

A programação inclui palestras da advogada Camille Monteiro, que abordará aspectos legais e fiscais. Também vão participar representantes da LG, Gree e Ibyte, que apresentarão soluções e tecnologias para o setor de hospitalidade.

As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis no Sympla.

Serviço

Evento: Hotelaria na COP30: Saiba como aproveitar os benefícios fiscais

Data: 30 de julho

Horário: 8h às 12h

Local: Associação Comercial do Pará, na avenida Presidente Vargas, nº 158, no bairro da Campina, Belém.

Inscrição: Via Sympla – vagas limitadas.