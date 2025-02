Em Belém, palestra apresenta legado das obras da COP 30 para a capital

Com a chegada do maior evento voltado para o debate das mudanças climáticas, a COP 30, em Belém, diversos eventos serão realizados na cidade. Nesta segunda-feira (17/02), uma faculdade localizada no bairro da Batista Campos receberá a palestra “Obras e Legado da COP 30 para Belém”, aberta ao público, com entrada gratuita.

A atividade ocorrerá a partir das 19h, no campus da instituição e será ministrada pelo engenheiro Carlos Roberto, que abordará os impactos, desafios e oportunidades agregadas à capital paraense. O evento é voltado para estudantes, profissionais e todos os interessados em compreender os impactos do evento mundial para a cidade.

“Será uma ótima oportunidade para que tanto os estudantes quanto a comunidade em geral conheçam mais sobre os avanços estruturais que Belém receberá. Muitas vezes, as pessoas enxergam o que está sendo feito, mas não entendem a efetividade daquilo. Então, a palestra vem também para esclarecer isso”, diz o engenheiro e professor da Wyden, Rafael Lisboa.

Olhar do mundo para Belém

Reconhecida como a COP da Amazônia, o evento será um marco histórico para a cidade e para o Brasil. A palestra terá como foco o debate sobre as obras de infraestrutura necessárias para receber o evento, além dos benefícios e transformações que o legado da conferência pode gerar para a população local.

Na ocasião, o profissional trará insights sobre como Belém pode se preparar para se tornar um exemplo global de sustentabilidade e desenvolvimento urbano. “A COP 30 é uma oportunidade única para Belém se destacar no cenário internacional, não apenas como anfitriã de um evento global, mas como uma cidade que investe em infraestrutura sustentável e deixa um legado positivo para as futuras gerações”, destaca Carlos.

A palestra discutirá ainda como a conferência pode impulsionar a economia local, gerar empregos e promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental na Amazônia.

Serviço:

Obras e Legado da COP 30 para Belém

Quando? 17 de fevereiro de 2025

Que horas? 19h

Onde? Travessa dos Tupinambás, 461 - Batista Campos, em Belém