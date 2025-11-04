Em Ananindeua, representantes de países do Sul Global debatem recursos hídricos, alimentação e clima

Na próxima quinta-feira (6), vai acontecer a conferência “Cooperação Sul-Sul e Multilateralismo para a Segurança Hídrica, Alimentar e Climática”, realizada pelo Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade (Cirat) e pela International Pesticide Standards Alliance (IPSA), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O evento será realizado no Complexo Cultural Parque Maguary, em Ananindeua, e faz parte das atividades paralelas da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

De acordo com os organizadores, a conferência “Cooperação Sul-Sul e Multilateralismo para a Segurança Hídrica, Alimentar e Climática” objetiva promover o intercâmbio de experiências e soluções conjuntas entre países do Sul Global para o enfrentamento dos desafios interconectados da água, da alimentação e do clima.

Nesta quinta-feira, a programação vai reunir autoridades, especialistas, cientistas e lideranças sociais, em debates sobre os caminhos para uma agenda comum de sustentabilidade, justiça climática e inovação socioambiental, tendo a Amazônia como eixo estratégico de segurança planetária.

‘Evento quer fortalecer a diplomacia ambiental entre países’, diz diretor-geral

“A conferência é um espaço para fortalecer a diplomacia ambiental entre países do Sul Global e reafirmar o papel do Brasil como articulador de soluções baseadas na natureza e na cooperação internacional”, afirma Sérgio Ribeiro, diretor-geral do Cirat.

O evento vai ter mesas temáticas sobre segurança hídrica, alimentar e climática, cooperação internacional e agrotóxicos, além do lançamento da exposição digital “Fronteiras Invisíveis dos Agrotóxicos” e da estreia do curta-metragem “Agrotóxicos sem Fronteiras”, dirigido por João Amorim.

Entre os participantes confirmados estão Rajendra Singh (vencedor do Stockholm Water Prize e conhecido como “o homem da água da Índia”), Pedro Arrojo (relator da ONU para Água e Saneamento), Larissa Bombardi, diretora científica do IPSA e Edel Moraes (secretária de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima).

Discussão sobre a eliminação de pesticidas nocivos à saúde

O encontro também marca o avanço da Aliança Internacional para Padronização de Agrotóxicos (IPSA) — iniciativa que busca estabelecer padrões globais para o banimento de pesticidas altamente perigosos (HHPs) e fortalecer o monitoramento desses compostos em escala internacional. Além da conferência, a rede coordena ações de impacto durante a COP30, ampliando o debate sobre segurança alimentar e sustentabilidade no campo.

“O uso de pesticidas altamente perigosos ultrapassa fronteiras geográficas e políticas — é um problema global que exige uma resposta coletiva. Criar padrões internacionais para o banimento dessas substâncias é um passo essencial para proteger a vida, o trabalho e o alimento em todas as partes do mundo”, destaca Larissa Bombardi, diretora científica do IPSA e professora da USP.

Serviço:

Conferência “Cooperação Sul-Sul e Multilateralismo para a Segurança Hídrica, Alimentar e Climática”

Complexo Cultural Parque Maguary – Teatro Municipal de Ananindeua (PA)

6 de novembro de 2025 – das 8h às 18h

Entrada gratuita

*O Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade (Cirat) é um think tank do Sul Global dedicado à pesquisa, articulação e implementação de soluções integradas para os desafios da água, da alimentação e do clima. O IPSA (International Pesticide Standards Alliance) é um instituto global que reúne cientistas, instituições e organizações internacionais para avançar na criação de um padrão internacional para agrotóxicos. A aliança é constituída por representantes de governos, sociedade civil e academia dos cinco continentes.