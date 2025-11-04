Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

‘É um dia histórico para Belém e para o Pará’, diz presidente da Companhia Docas sobre navios da COP

MSC Seaview e Costa Diadema atracaram nesta terça-feira (4) no Porto de Outeiro para servir de hospedagem às delegações internacionais que participarão da Conferência do Clima da ONU, em Belém.

Dilson Pimentel e Jéssica Nascimento
fonte

Um dos navios no Porto de Outeiro na manhã desta terça (4/11). (Foto: Carmem Helena)

Os dois navios de cruzeiro que irão funcionar como hotéis flutuantes durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) já estão em Belém. O MSC Seaview e o Costa Diadema chegaram na manhã desta terça-feira (4/11) ao Porto de Outeiro, marcando o início da fase final de preparação da cidade para o maior evento ambiental do planeta, que ocorrerá em novembro de 2025.

Para Jardel Silva, diretor-presidente da Companhia Docas do Pará, a data representa um marco na história da capital paraense.

“É um dia de muita alegria, de muita festa, um dia histórico para a Companhia Docas, para o município de Belém, para o Estado do Pará”, comemorou o gestor.

image Jardel Silva, diretor presidente da Companhia Docas do Pará. (Foto: Carmem Helena)

Segundo ele, a chegada dos transatlânticos simboliza a consolidação do Porto de Outeiro e de Belém como rota do turismo internacional na Amazônia.

“Isso só foi possível graças à sensibilidade e à liderança do presidente Lula, que acreditou nos paraenses, e à parceria firme do governador Helder Barbalho, que abre o Estado para o mundo”, acrescentou.

Juntos, os dois navios oferecem mais de 6 mil leitos, com capacidade total para cerca de 5 a 6 mil hóspedes, entre negociadores, observadores e integrantes das delegações que participarão das discussões climáticas.

Porto de Outeiro foi preparado para receber transatlânticos

De acordo com Gabriela Lima, gerente de projetos da Secretaria de Coordenação e Planejamento (Secop) e responsável pelo Porto de Outeiro, a chegada dos navios é resultado de um intenso trabalho de infraestrutura e logística.

“Os transatlânticos estão servindo como uma solução de hospedagem por conta do déficit que a gente tinha de hospedagens de alto padrão”, explicou.

O porto passou por reformas para permitir a atracação dos gigantes marítimos e recebeu adaptações para funcionar como terminal de embarque e desembarque dos hóspedes. O esquema inclui check-in com raio-x, controle de bagagens e transporte até os navios em vans e micro-ônibus acessíveis. O trajeto entre o terminal e o navio levará cerca de quatro minutos.

image Gabriela Lima, gerente de projetos da Secop e responsável pelo Porto de Outeiro. (Foto: Carmem Helena)

Segurança e mobilidade reforçadas

A gerente destaca que o Porto de Outeiro é hoje um dos mais seguros do Brasil. Todo o acesso será monitorado, com vistoria de veículos e circulação restrita apenas aos autorizados.

“Tem toda uma checagem de segurança. Os passageiros recebem um cruise card para entrar e sair do navio, mas sempre passando pelo raio-x”, detalhou.

Além disso, haverá equipes dedicadas a garantir a mobilidade das delegações entre o porto, as zonas Azul e Verde da COP e os espaços de trabalho e eventos em Belém. “A mobilidade vai ser bem fluida. Eles vão poder se locomover rapidamente do terminal até o hotel flutuante”, afirmou Gabriela.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

navios

porto de outeiro
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda