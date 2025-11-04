‘É um dia histórico para Belém e para o Pará’, diz presidente da Companhia Docas sobre navios da COP
MSC Seaview e Costa Diadema atracaram nesta terça-feira (4) no Porto de Outeiro para servir de hospedagem às delegações internacionais que participarão da Conferência do Clima da ONU, em Belém.
Os dois navios de cruzeiro que irão funcionar como hotéis flutuantes durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) já estão em Belém. O MSC Seaview e o Costa Diadema chegaram na manhã desta terça-feira (4/11) ao Porto de Outeiro, marcando o início da fase final de preparação da cidade para o maior evento ambiental do planeta, que ocorrerá em novembro de 2025.
Para Jardel Silva, diretor-presidente da Companhia Docas do Pará, a data representa um marco na história da capital paraense.
“É um dia de muita alegria, de muita festa, um dia histórico para a Companhia Docas, para o município de Belém, para o Estado do Pará”, comemorou o gestor.
Segundo ele, a chegada dos transatlânticos simboliza a consolidação do Porto de Outeiro e de Belém como rota do turismo internacional na Amazônia.
“Isso só foi possível graças à sensibilidade e à liderança do presidente Lula, que acreditou nos paraenses, e à parceria firme do governador Helder Barbalho, que abre o Estado para o mundo”, acrescentou.
Juntos, os dois navios oferecem mais de 6 mil leitos, com capacidade total para cerca de 5 a 6 mil hóspedes, entre negociadores, observadores e integrantes das delegações que participarão das discussões climáticas.
Porto de Outeiro foi preparado para receber transatlânticos
De acordo com Gabriela Lima, gerente de projetos da Secretaria de Coordenação e Planejamento (Secop) e responsável pelo Porto de Outeiro, a chegada dos navios é resultado de um intenso trabalho de infraestrutura e logística.
“Os transatlânticos estão servindo como uma solução de hospedagem por conta do déficit que a gente tinha de hospedagens de alto padrão”, explicou.
O porto passou por reformas para permitir a atracação dos gigantes marítimos e recebeu adaptações para funcionar como terminal de embarque e desembarque dos hóspedes. O esquema inclui check-in com raio-x, controle de bagagens e transporte até os navios em vans e micro-ônibus acessíveis. O trajeto entre o terminal e o navio levará cerca de quatro minutos.
Segurança e mobilidade reforçadas
A gerente destaca que o Porto de Outeiro é hoje um dos mais seguros do Brasil. Todo o acesso será monitorado, com vistoria de veículos e circulação restrita apenas aos autorizados.
“Tem toda uma checagem de segurança. Os passageiros recebem um cruise card para entrar e sair do navio, mas sempre passando pelo raio-x”, detalhou.
Além disso, haverá equipes dedicadas a garantir a mobilidade das delegações entre o porto, as zonas Azul e Verde da COP e os espaços de trabalho e eventos em Belém. “A mobilidade vai ser bem fluida. Eles vão poder se locomover rapidamente do terminal até o hotel flutuante”, afirmou Gabriela.
