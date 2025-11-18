Durante a COP 30, pesquisador lança livro sobre conservação da flora amazônica

O pesquisador João Batista Fernandes lançará o livro “Onde andei valeu a pena” nesta quarta-feira (19). A obra celebra os 25 anos de trabalhos desenvolvidos no Programa de Resgate de Epífitas da Mineração Rio do Norte (MRN).

O lançamento ocorrerá às 16h, durante a programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O evento será no espaço Freezone - Domo Vozer, localizado na Praça da Bandeira, em Belém.

O programa abordado no livro atua na conservação da flora amazônica. O pesquisador, com 17 anos de contribuição, implementou estudos fenológicos que ajudam a compreender os ciclos da floresta em um contexto de mudanças climáticas.

Naturalista dedicado à Amazônia

João Batista Fernandes tem 82 anos e é natural de São Domingos, no Maranhão. O pesquisador chegou à MRN em 2008 e, desde então, integra o Programa de Resgate de Epífitas, dedicando-se a espécies vegetais pouco estudadas da floresta amazônica.

A pesquisa de João resultou na descoberta de aproximadamente 100 espécies novas. Dessas, 18 novas espécies foram descritas dentro da Floresta Nacional de Saracá-Taquera, no oeste do Pará.

“Sempre fui conhecido como um contador de histórias, mas a ideia desse livro nasceu do desejo de mostrar a minha própria trajetória. Quando decidi me lançar na Amazônia, eu queria conhecê-la de fato. Então, não foi de helicóptero, não foi de barco, mas andando. Eu queria pisar nesse chão para dizer: isso eu conheço! Conheço pessoalmente. Se não fosse dessa forma, não seria real”, afirma o autor.

Um pesquisador único

O professor e pesquisador Laércio Barbeiro, organizador do livro, destaca que diversos pesquisadores reconhecem João como um dos únicos naturalistas da Amazônia. “Mesmo sem formação acadêmica, ele descobriu todas essas espécies. Isso é fantástico. Ele vivia no mato só pelo prazer de estar na floresta.”

Barbeiro ainda pontua que “enquanto todo mundo estudava só as arbóreas, o João começou a estudar outras formas de vida e que ninguém dava importância, resultando nesses grandes e importantes achados”.

Compromisso com a ciência

A publicação reforça o compromisso da MRN com a pesquisa científica, a conservação ambiental e a valorização de profissionais que dedicam suas vidas à Amazônia. Marco Fernandez, gerente-geral de Licenciamento e Controles Ambientais da MRN, ressalta que a obra, patrocinada pela empresa, é uma forma de manter viva a história e o papel desenvolvido pelo colaborador.

“Filosofias, ideias e projetos que brotam das mentes inquietas de cientistas, biólogos, botânicos, engenheiros florestais e tantas outras especialidades encontram aqui a oportunidade de colocar a ciência a serviço da sustentabilidade. Estou certo de que essas pessoas se sentem representadas por João Batista. Sua jornada de vida, única, apaixonada e apaixonante, permitiu-lhe tecer uma trajetória ímpar, com um jeito peculiar de fazer ciência”, comenta Fernandez.

Serviço

O livro será lançado no dia 19 de novembro, às 16h. O evento ocorrerá na programação da COP 30, no espaço Freezone - DOMO VOZES, localizado na Praça da Bandeira, em Belém.