Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Disque 100 abre canal para denúncias de violações de direitos humanos durante a COP 30

O canal já está ativo e permanecerá disponível por tempo indeterminado após o término do evento

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil)

Denúncias de violações de direitos humanos relacionadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) podem ser feitas por meio de um novo canal exclusivo do Disque 100. A iniciativa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), foi implementada na última segunda-feira (6). O canal já está ativo e permanecerá disponível por tempo indeterminado após o término do evento.

De acordo com o MDHC, Ao ligar para o Disque 100, será informada a seguinte mensagem: “Se a sua denúncia estiver relacionada à COP 30 em Belém do Pará, digite zero.” Ao selecionar essa opção, a central de atendimento será informada automaticamente e garantirá o tratamento adequado e a análise direcionada. Segundo a pasta, o canal exclusivo permitirá identificar e contabilizar, de forma precisa, as ocorrências de violações de direitos humanos associadas ao evento.

Registro abrangente

Mesmo que o denunciante não utilize o dígito “0”, caso a queixa esteja relacionada à COP 30 e o atendente identifique essa ligação, a ocorrência também será contabilizada dentro do conjunto de registros do evento. O sistema foi desenhado para permitir uma coleta ampla e precisa dos dados, contemplando o período prévio, simultâneo e posterior à conferência.

O objetivo é subsidiar a elaboração de um relatório completo que apresente um panorama das denúncias de violações de direitos humanos relacionadas à COP 30, fortalecendo as ações de monitoramento e prevenção do Estado brasileiro. A medida reforça o compromisso do Governo do Brasil com a proteção dos direitos humanos em todos os contextos, inclusive durante grandes eventos internacionais.

Fluxos específicos para grandes eventos

A criação do canal exclusivo segue uma metodologia já utilizada pela central do Disque 100 em outros contextos. Durante o festival de Parintins, por exemplo, foi desenvolvido um fluxo especial de atendimento para identificar e tratar denúncias diretamente associadas ao evento. Assim como durante as enchentes no Rio Grande do Sul, onde o canal exclusivo foi ativado para receber denúncias de pessoas desaparecidas e pedidos de resgate, permitindo que moradores e autoridades fizessem solicitações e relatos diretamente associados à situação de calamidade.

Essa metodologia de criar uma identificação específica — como a opção “0” na Unidade de Resposta Audível (URA) para um evento — permite ao Disque 100 acionar respostas mais ágeis e integradas, com encaminhamento diferenciado aos órgãos competentes conforme a natureza da demanda.

Disque 100

Para entrar em contato com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, basta discar 100 do telefone fixo ou celular. O canal também pode ser acessado por meio do WhatsApp (61) 99611-0100; Telegram (digitar "direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo); e site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, disponível também para videochamadas em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

disque 100

diretos humanos

denúncia
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda