Dezenas de pessoas aguardam na UFPA o início da Barqueata da Cúpula dos Povos

Dezenas de pessoas de movimentos sociais aguardam o início da Barqueata da Cúpula dos Povos, nesta quarta-feira (12), na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. O evento deve reunir cerca de 200 embarcações que vão navegar rumo à Vila da Barca, às margens da Baía do Guajará, no bairro do Telégrafo, dando início oficial à programação. Entre os participantes estão representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, que definem o momento como uma celebração da diversidade e da força amazônica.

A grande expectativa para o início da agenda reuniu representações sociais de diversas regiões da Amazônia. Desde as 8h já era possível observar a aproximação e o preparo das primeiras embarcações. De acordo com os organizadores, a previsão é que os participantes também estejam na coletiva de imprensa que será realizada na Vila da Barca. O trajeto até a área representa o encontro de povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas e movimentos sociais que se reunirão durante toda a semana na UFPA.

Em entrevista, Iuri Paulino, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens, definiu o momento como o “Círio dos Povos”. “É o momento de mostrar a pluralidade do Pará e da Amazônia, que estarão representados nesta Barqueata”, destacou.

Durante todo o dia, os portões da universidade estarão abertos normalmente, com exceção do portão 2, que permanece com acesso restrito. A Cúpula dos Povos, que começa oficialmente nesta quarta-feira (12), deve reunir milhares de pessoas em debates, plenárias e atividades culturais voltadas à justiça climática e aos direitos dos povos da Amazônia.