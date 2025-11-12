Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Dezenas de pessoas aguardam na UFPA o início da Barqueata da Cúpula dos Povos

O evento deve reunir cerca de 200 embarcações com representantes de movimentos sociais que vão navegar rumo à Vila da Barca, dando início oficial à programação

O Liberal
fonte

Dezenas de pessoas aguardam na UFPA o início da Barqueata da Cúpula dos Povos. (Foto: Tarso Sarraf | / O Liberal)

Dezenas de pessoas de movimentos sociais aguardam o início da Barqueata da Cúpula dos Povos, nesta quarta-feira (12), na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. O evento deve reunir cerca de 200 embarcações que vão navegar rumo à Vila da Barca, às margens da Baía do Guajará, no bairro do Telégrafo, dando início oficial à programação. Entre os participantes estão representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, que definem o momento como uma celebração da diversidade e da força amazônica.

A grande expectativa para o início da agenda reuniu representações sociais de diversas regiões da Amazônia. Desde as 8h já era possível observar a aproximação e o preparo das primeiras embarcações. De acordo com os organizadores, a previsão é que os participantes também estejam na coletiva de imprensa que será realizada na Vila da Barca. O trajeto até a área representa o encontro de povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas e movimentos sociais que se reunirão durante toda a semana na UFPA.

Em entrevista, Iuri Paulino, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens, definiu o momento como o “Círio dos Povos”. “É o momento de mostrar a pluralidade do Pará e da Amazônia, que estarão representados nesta Barqueata”, destacou.

Durante todo o dia, os portões da universidade estarão abertos normalmente, com exceção do portão 2, que permanece com acesso restrito. A Cúpula dos Povos, que começa oficialmente nesta quarta-feira (12), deve reunir milhares de pessoas em debates, plenárias e atividades culturais voltadas à justiça climática e aos direitos dos povos da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

Barqueata da Cúpula dos Povos
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda