Dez dias para a COP30: veja programação, locais e investimentos para a conferência na Amazônia

A capital paraense vive os últimos preparativos para a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que será realizada em Belém, entre 6 e 21 de novembro de 2025. O evento deve reunir mais de 55 mil pessoas e 181 delegações internacionais, tornando a cidade o epicentro mundial das discussões sobre o futuro do planeta.

Belém no centro do debate climático global

Há mais de um ano, Belém vem se preparando para receber a COP30, com investimentos federais e estaduais voltados à infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento e turismo. Serão 15 dias de programação intensa, com negociações entre governos, painéis científicos, exposições e experiências culturais voltadas à preservação do meio ambiente e à transição climática.

Segundo a Secretaria Extraordinária da COP30, 132 países já confirmaram hospedagem em Belém, enquanto outros 49 estão em fase final de negociação. O número expressivo de participantes reflete o avanço da logística e da mobilização para o evento.

Estrutura da COP30: Blue Zone e Green Zone

A conferência será dividida em duas grandes áreas:

Zona Azul (Blue Zone)

É o centro oficial das negociações da ONU, com acesso restrito a chefes de Estado, delegações, negociadores e imprensa credenciada.

Nesse espaço ocorrem as sessões plenárias, reuniões técnicas e encontros diplomáticos que definem compromissos globais sobre o clima.

Zona Verde (Green Zone)

Aberta ao público, a Zona Verde será o espaço da ciência, cultura e inovação sustentável.

A programação inclui palestras, mostras, experiências interativas e exposições promovidas por governos, empresas e movimentos sociais, aproximando a sociedade civil das discussões sobre soluções climáticas e tecnologias verdes.

Cúpula do Clima e COP30: entenda as duas etapas

A Cúpula dos Líderes, que antecede a conferência principal, ocorre nos dias 6 e 7 de novembro.

O evento reunirá chefes de Estado, ministros e autoridades internacionais, com cobertura da imprensa credenciada, marcando o início das discussões de alto nível sobre compromissos climáticos.

Já a COP30, entre 10 e 21 de novembro, reunirá delegações de mais de 180 países, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil em um ambiente de negociações intergovernamentais e debates técnicos sobre a implementação do Acordo de Paris.

Programação da ONU na COP30

A Agenda de Ação da ONU está estruturada em Dias Temáticos, que abordarão os principais desafios ambientais e sociais da atualidade:

10 e 11 de novembro – Adaptação e Resiliência: Cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular e turismo.

12 e 13 de novembro – Desenvolvimento Humano e Social: Saúde, empregos, educação, cultura, justiça, direitos humanos e balanço ético global.

14 e 15 de novembro – Transformação de Sistemas: Energia, indústria, transporte, comércio, finanças, mercados de carbono e gases não-CO₂.

17 e 18 de novembro – Gestão Planetária e Comunitária: Florestas, oceanos, biodiversidade, povos indígenas, juventude e crianças.

19 e 20 de novembro – Alimentação e Equidade: Agricultura, sistemas alimentares, segurança alimentar, pesca, agricultura familiar, gênero, pessoas negras e ciência e tecnologia.

Programação do Brasil na COP30

A Agenda de Ação do Brasil terá como foco a taxonomia sustentável — instrumento que define critérios para investimentos verdes — e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

Durante os dias da conferência, os Pavilhões Brasil sediarão 286 eventos distribuídos entre a Zona Azul e a Zona Verde, com atividades das 10h às 19h.

Enquanto a Zona Azul concentrará os debates sobre a implementação do Acordo de Paris, a Zona Verde será palco de ações culturais e educativas sobre o Plano Clima e o engajamento da sociedade civil.

Investimentos e legado para Belém

Os preparativos da cidade envolvem mais de R$ 5 bilhões em investimentos públicos, segundo o governador Helder Barbalho.

Os recursos estão sendo aplicados em obras de mobilidade urbana, saneamento básico, reurbanização e transporte público, além da capacitação de voluntários e profissionais do turismo.

Entre os destaques:

R$ 470 milhões na reforma do Aeroporto Internacional de Belém ;

na ; Mais de R$ 1 bilhão do BNDES em obras de macrodrenagem e urbanização de bacias fluviais , como Tucunduba e Murutucu ;

em obras de , como ; R$ 500 milhões para urbanização de favelas e periferias , beneficiando cerca de 500 mil pessoas ;

para , beneficiando cerca de ; Investimentos em museus, terminais hidroviários e espaços públicos, compondo um legado permanente para a cidade.

Mobilidade: como será o acesso aos espaços

O plano de mobilidade da COP30 foi desenhado para garantir segurança e fluidez no trânsito.

Não haverá estacionamento no local da conferência, e o acesso de veículos particulares será controlado.

Os participantes terão à disposição 15 linhas de ônibus exclusivas conectando Belém e municípios da Região Metropolitana — como Ananindeua, Marituba, Benevides, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro — às Zonas Azul e Verde.

Pontos principais de embarque e desembarque:

Táxis: Av. Visconde de Inhaúma

Av. Visconde de Inhaúma Aplicativos: Av. Rômulo Maiorana

Av. Rômulo Maiorana Veículos privados e vans: Av. Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias Ônibus públicos: Av. Almirante Barroso

Av. Almirante Barroso Bicicletários: Av. Brigadeiro Protásio

O plano também prevê faixas exclusivas, sinalização reforçada e apoio de agentes de trânsito para facilitar o deslocamento dos participantes.

Quando será a COP30 em Belém?

6 e 7 de novembro: Cúpula do Clima / Cúpula de Líderes

Cúpula do Clima / Cúpula de Líderes 10 a 21 de novembro: COP30 – Conferência principal da ONU

Serviço:

Local: Belém (PA), Brasil

Belém (PA), Brasil Participantes: 181 delegações internacionais e mais de 55 mil inscritos

181 delegações internacionais e mais de 55 mil inscritos Zonas: Blue Zone (negociações da ONU) e Green Zone (aberta ao público)

Blue Zone (negociações da ONU) e Green Zone (aberta ao público) Investimentos: +R$ 5 bilhões em infraestrutura e mobilidade

+R$ 5 bilhões em infraestrutura e mobilidade Destaque do Brasil: Taxonomia sustentável e recuperação de áreas degradadas