‘Decepcionante’, diz secretário-geral da ONU sobre o resultado da COP 30

O resultado final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em Belém no mês passado, foi classificado como "decepcionante" pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. No entanto, o diplomata destacou que o evento provou que o multilateralismo ainda funciona, mesmo com a ausência dos Estados Unidos e as tensões geopolíticas globais. A declaração foi dada durante a conferência Reuters Next, em Nova York, nesta quarta-feira (3).

Ao analisar o saldo das negociações climáticas ocorridas na capital paraense, Guterres não escondeu a frustração com o alcance das metas, mas ponderou sobre o contexto político adverso.

"Tenho sentimentos contraditórios em relação à COP”, afirmou.

Peso da indústria e tensões políticas

A fala de Guterres ocorre em um momento de avaliação crítica sobre a capacidade das nações de cumprirem as metas estabelecidas no Acordo de Paris, especialmente diante da pressão do setor energético tradicional.

Apesar de considerar o desfecho aquém do necessário para combater a emergência climática com a velocidade exigida, a liderança da ONU reforça que a simples existência de um consenso, frente ao boicote de grandes potências, demonstra resiliência do sistema internacional.

“Por um lado, acho que é notável que, com os Estados Unidos fazendo campanha contra e a indústria de combustíveis fósseis claramente determinada a garantir que as coisas não avançassem... com todos esses movimentos contra, foi possível chegar a um acordo e isso mostra que o multilateralismo funciona", completou o secretário-geral.